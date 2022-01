Tek z burjo spet uspel

V Sesljanskem zalivu je bil namreč cilj vseh sedem preizkušenj letošnjega praznika gorskega teka v organizaciji društva SentieroUno (S1). Tekov na različne razdalje se je udeležilo tudi več slovenskih tekačev. Na teku S1 Trail (57 km in 2130 m višinske razlike s startom v Bazovici) se je Sandy Slavec (Burja Sport) uvrstil na 46. mesto, progo je pretekel v času 7:25:25. Na 73. mesto se je s časom 8:15:23 uvrstil Alessandro Hervat (Val Rosandra). Tek S1 Urban Ecomarathon (maratonski tek na razdalji 42,195 km s kar 1280 metri višinske razlike), ki se je začel na Velikem trgu v Trstu, sta pretekla dva tržaška Slovenca: Goran Ruzzier (Atletica Master Trieste) se je uvrstil na zelo dobro 29. mesto s časom 4:00:42, Jasmin Rudež (Burja Sport) pa na 127. mesto (29. med ženskami) s časom 5:25:25. Na teku S1 Urban (28,4 km s startom na pomolu Audace) je Goričan Igor Kovic zasedel 84. mesto, progo je pretekel v času 3:08:58.Največ tekačev se je seveda udeležilo najkrajše različice teka z Burjo, teka S1 Half v dolžini 18,4 km, ki se je začel pri openskem Obelisku. Progo s 560 metri višinske razlike je preteklo kar 692 tekačev. Na visoko 18. mesto se je uvrstil Matej Skerk (Burja Sport, 1:35:27), v prvo stoterico pa sta se uvrstila še člana Bor Atletike Erik Geletti (29., 1:42:40) in Peter Ferluga (51., 1:47:37). Ostale uvrstitve: 170. Chiara Sepin (Bor Atletika, 2:04:36), 324. Erika Hrovatin (Bora MultisporTrieste, 2:22:44), 331. Alex Blasina in 332. Alessio Štoka (oba 2:23:51), 390. Eva Stepančič (Burja Sport, 2:30:16), 479. Lisa Ridolfi (2:41:49), 578. Nataša Canziani (Burja Sport, 3:04:17).

Če smo med več kot 2000 tekači koga spregledali, se vnaprej opravičujemo.