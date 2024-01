Tekmovalno smučanje: različni pristopi slovenskih klubov

Tekmovalci slovenskih smučarskih klubov odštevajo dneve pred začetkom tekmovalne sezone. Ta bi se morala začeti v nedeljo v kraju Forni di Sopra, a sta bili veleslalomski tekmi za mladince, člane in veterane v organizaciji AŠD Mladina preloženi zaradi pomanjkanja snega. V nedeljo bodo tako tekmovali le dečki in naraščajniki v Plodnu (Sappadi), teden kasneje pa bo na Piancavallu prva tekma deželnega prvenstva FISI za starostne skupine superbaby, baby in miški.

Sveža novica pa je, da bo zamejsko smučarsko prvenstvo, ki ga bo letos ob priliki 50-letnice ustanovitve kluba organiziral SK Devin, v nedeljo, 18. februarja v kraju Forni di Sopra in ne v Plodnu (Sappadi), kot je bilo sprva načrtovano.

Med poletjem je spet zaživelo sodelovanje med SK Brdina in SK Devin. Skupino najmlajših (superbaby) vodi trener Andrej Čebulec, medtem ko je Ivan Kerpan trener šestčlanske skupine baby/miški. Ta ekipa bo tekmovala na deželnih tekmah FISI ter na zamejskem in tržaškem prvenstvu, trener Kerpan pa upa, da se bo kdo uvrstil tudi na državni finale. SK Devin ima pet tekmovalcev tudi v starostni skupini dečki/naraščajniki. Ekipa deluje v sodelovanju s tržaškim klubom Sci Cai XXX Ottobre. Trener je Michele Messidoro, med njegovimi pomočniki je tudi član Devina Alan Taucer. Na mednarodnih tekmah FIS bo tekmoval mladinec Emil Kerpan.

V starostni skupini baby/miški ima svojo sedemčlansko skupino tudi AŠD Mladina. Trener je Marko Presl, ki pa poudarja, da gre v tem primeru šele za uvajanje v tekmovalno dejavnost in da želijo v klubu postaviti temelje za prihodnost tekmovalne dejavnosti. Pri Mladini imajo še sedemčlansko ekipo dečkov/naraščajnikov, ki jo vodi Goran Kerpan in dve nekoliko večji skupini mladincev. Prvo, bolj tekmovalno usmerjeno, vodi Luciano Veritti, slovenska demonstratorja Vid Baruca in Julijan Peric pa skrbita za skupino, ki se pripravlja na kadrovske tečaje za učitelja smučanja.