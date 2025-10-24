Triestina odslovila Marina, vrača se Tesser

Triestino znova prevzema trener Attilio Tesser. Novo vodstvo tržaškega kluba se je namreč odločilo, da odstavi dozdajšnjega trenerja Giuseppeja Marina, ki se mu je zahvalilo za doslej opravljeno delo. Tesser se v Triestino vrača po tem, ko je ekipo vodil v prvih šestih mesecih v sezoni 2023/2024 in potem ko je klubu v lanski sezoni (od decembra) pomagal do neverjetnega obstanka v C-ligi.

Breme kazenskih točk

Letos ga čaka še težja naloga, saj je športno razsodišče Triestini zaradi vseh neplačanih obveznosti naprtilo 23 kazenskih točk. V prvenstvu jih je doslej Triestina zbrala 13, tako da je trenutno na zadnjem mestu na lestvici z -10 točkami. S Tesserjem se v Triestino vračajo tudi njegovi sodelavci, in sicer pomožni trener Giuseppe Gemiti, kondicijski trener Fabio Munzone in trener vratarjev Leonardo Cortiula.