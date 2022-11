Trojni dvojček Dončića za novo zmago Dallasa

Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v svoji dvorani z odločilnim doprinosom Luke Dončića premagala Denver Nuggets s 127:99. Dosegel je petdeseti trojni dvojček v ligi kot drugi najmlajši doslej s 33 točkami, 12 skoki in 11 podajami. Na drugi strani je drugi slovenski košarkar Vlatko Čančar zbral osem točk in skok v 23 minutah. Košarkarji Chicago Bulls so izgubili s 107:108 doma proti Orlandu Magic, za gostitelje je Goran Dragić v 16 minutah zadel le en prosti met ob štirih podajah in dveh skokih.

Dončić je proti Denverju 65 sekund po začetku zadnje četrtine na svoji 278. tekmi v NBA dosegel deseti skok in spravil na noge gledalce, saj je postal šele drugi triindvajsetletnik, ki je dosegel 50 trojnih dvojčkov v NBA poleg Oscarja Robertsonona, ki je to zmogel na 111. tekmi in je bil tedaj 221 dni mlajši od slovenskega zvezdnika. Ta je sedaj drugi najmlajši, ki mu je uspelo priti do številke petdeset, za eno tekmo je prehitel legendarnega Magica Johnsona (279).