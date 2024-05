»Tudi v elitni ligi želimo povedati svoje«

Predsednik Krasa Goran Kocman je po nedeljski zmagi žarel od veselja. Odvalil se mu je kamen s srca. »Vrnili smo se tja, kamor spadamo, v elitno ligo,« je poudaril Kocman.

Koliko ste trepetali v sodnikovem dodatku?

Sodnik je podaljšal tekmo več, kot je sprva napovedal. Pokazal je šest minut. Odigrali smo jih devet. In v zadnji sekundi smo tvegali, da bi Casarsa izenačila, a vratar Bužan se je izkazal in mojstrsko ubranil strel z glavo. Bilo je zelo napeto. A take zmage so najlepše.

Kaj vam je zmanjkalo, da niste napredovali že po rednem delu prvenstva?

Po nepotrebnem smo izgubili nekaj točk po cesti. A ne smemo pozabiti, da smo osvojili 67 točk. UFM je odigral vrhunsko sezono in je osvojil dve točki več. Odločilen je bil poraz z 1:0 v Tržiču, kjer bi bili morali po prvem polčasu voditi z 2:0. Toda konec dober, vse dobro. Tudi mi smo v elitni ligi (se zasmeje).

Ali ste že razmišljali o novi sezoni?

Čakali smo na finalno tekmo, a ne bom lagal, če povem, da smo že gledali naokoli za kako okrepitev.

