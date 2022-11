V 36 urah okrog Mont Blanca

36 ur, 28 minut in 22 sekund. Toliko časa je potreboval ultratekač Daniel Družina (letnik 1983), ki je proti koncu poletja nastopil na izjemno zahtevnem gorskem ultramaratonu UTMB Mont Blanc. 39-letnik, doma iz Zabrežca, je seveda izbral najzahtevnejšo in najbolj legendarno progo, ki je dolga 171 kilometrov in vrtoglavih 10.091 metrov višinske razlike. Skupno se je uvrstil na 514. mesto, v svoji starostni skupini M35-39 je bil 121.. Na takih preizkušnjah pa si zmagovalec že, če prideš na cilj. Oziroma, če te imenujejo za »finisherja«.

Start znamenite ultratekaške preizkušnje, na kateri je slavil zmago legendarni katalonski ultratekač Kilian Jornet, ki je s časom 19 ur, 49 minut in 30 sekund postavil nov rekord (Jornet je bil najboljši že leta 2008, 2009 in 2011), je bil v petek, 26. avgusta, ob 18. uri iz francoskega letoviščarskega kraja Chamonix, kjer so dan kasneje namestili tudi ciljno črto. Velika večina tekmovalcev je v cilj prišla v nedeljo zjutraj oziroma popoldne.

