V A3-ligi bosta igrala kar dva igralca Olympie

MACERATA, GORICA – Pri Športnem združenju Olympia so lahko ponosni. Ob Jerneju Terpinu in Sandiju Persoglii, ki bosta v prihodnji sezoni igrala v A2-ligi (prvi pri Bergamu, drugi v Tarantu), bosta v višjih ligah igrala še dva goriška odbojkarja, ki sta dozorela pri Olympii. Mitja Pahor in Isamel Princi (oba letnik 2000) sta namreč podpisala enoletno pogodbo s klubom Pallavolo Macerata, ki bo tako kot v minuli skrajšani sezoni, igral v A3-ligi. Princi je bil lani že pri taistem klubu, kjer je nastopal v C-ligi, v A3-ligo pa so ga vpoklicali le občasno, letos pa so ga vključili v postavo kot drugega korektorja. Pahor pa je lani igral v B-ligi pri Mestrinu, a se je klub zaradi finančnih težav odpovedal moški ekipi. Po daljšem premisleku je vendarle odločil, da se tudi sam preizkusi v še višji ligi in sprejel povabilo Macerate, kjer bo tretji napadalec.