V boj za olimpijske igre v Parizu

Danes se bo v portugalski Vilamouri z uvodnimi tremi kvalifikacijskimi regatami začelo evropsko prvenstvo v olimpijskem razredu 49er FX, ki bo letos tudi (pred)zadnja kvalifikacijska regata za olimpijske igre v Parizu. V igri bosta torej spet tudi slovenska tržaška jadralka Jana Germani in sotekmovalka Giorgia Bertuzzi, ki jima na avgustovskem svetovnem prvenstvu (prvih olimpijskih kvalifikacijah) ni uspelo zagotoviti mesta v Parizu. Spomnimo, da se olimpijske kvote v jadranju deli državam. Italija kvote še nima, ker se nobeni od italijanskih posadk na svetovnem prvenstvu ni uspelo prebiti med najboljših deset držav. Novo priložnost bodo dvojec Germani-Bertuzzi (obe tekmujeta za vojaško mornarico, Germanijeva je še vedno tudi članica TPKSirena) in ostale »azzurre« s Carlotto Omari (Fiamme Gialle in TPK Sirena) imele torej ta teden v Vilamouri, kjer bodo podelili še eno vozovnico za Pariz in to (samo) evropski posadki.

V igri za eno olimpijsko kvoto bo torej manj držav, saj si je sedem evropskih držav že zagotovilo mesto v Parizu.

Program regate bo naporen, saj jadralke čakajo vsak dan, do danes pa vse do ponedeljka, 13. novembra, trije plovi. Trem dnevom kvalifikacij bodo sledili trije dnevi finalnih regat, v ponedeljek pa bo po finalnih regatah na sporedu še regata za kolajne.