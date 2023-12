V C-ligi tri zmage, v D-ligi trije porazi

ŽENSKA C-LIGA

Martignacco - Zalet ZKB FerroJulia 1:3 (18:25, 21:25, 25:22, 20:25)1

Zalet: Giurda 7, Vattovaz 5, F. Misciali 16, I. Misciali 11, Vigini 17, Furlan 7, Stergonšek 0, Gulich 0, De Walderstein (L), Močnik (L2), nv. Surian, Vidoni. Trener: Privileggi.

MOŠKA C-LIGA

Altura - SloVolley ZKB 0:3 (21:25, 17:25, 24:26)

SloVolley: Jereb 2, Terpin 10, Riccobon 2, Jerič 0, Giusto 13, Komjanc 12, Margarito (L), Dessanti (L2), Skilitsis 0, Buri 2, Kosmina 3, Antoni 1, Castellani nv. Trener: Peterlin.

Soča ZKB Lokanda Devetak - Prata 3:1 (17:25, 25:20, 25:19, 25:14)

Soča: T. Cotič18, Devetak 8, Makuc 11, Vižintin 16, Miklus 7, Čavdek (L1), Venuti (L2), Conte 0, Boškin 0, S. Cotič 2, nv. Hlede, Černic, Antoni, Manfreda. Trener: Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Mavrica Mucci - Roveredana 0:3 (20:25, 16:25, 14:25)

Mavrica Mucci: Contino 9, Berzacola 5, Mazzoli, Komic 7, Volčič 6, Benedetti 1, D'Amelio (L1), Visintin 1, Buna, J. in N. Tomsic, Marangon (L2), Tognolli 1. Trener: Quarta.

Stella Volley - Kontovel Zalet 3:0 (25:6, 25:13, 25:19)

Kontovel: Kovačič 8, Kneipp 1, Kalin 2, Skerk 0, Grilanc 0, Ban 3, Gruden 5, Pertot 8, Ciuc nv, Hussu 1, Breganti 0, Bezin (L). Trener: Calzi.

MOŠKA D-LIGA

Reana - Sloga Tabor Studio Vegliach 3: 0 (25:23, 25:18, 25:15)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Gianeselli 1, Golob 2, Manià 10, Matana, Mesar 1, Segre 8, Vremec 8, Opačič (L1), Tomsič (L2), Kalc 0, Kralj 1. Trener: Manià.

Z gostovanja v Reani del Rojale se igralci Sloge Tabor vračajo, kot je bilo tudi pričakovano, brez osvojenih točk. Reana vodi na lestvici in je doslej utrpela en sam poraz, zato je bilo že pred tekmo jasno, da bo mlada ekipa Sloge Tabor pred zelo težko nalogo. Kljub temu so se varovanci trenerja Lorisa Maniaja zelo pogumno vrgli v boj in bili v prvem setu stalno v stiku z domačini. V nadaljevanju pa niso več zdržali takega ritma. Nekoliko je popustil sprejem, predvsem pa so veliko grešili na servisu. Ko je bil sprejem dober, so se izkazali napadalci, vendar je bilo to premalo, da bi lahko resneje ogrožali boljšega nasprotnika. Poleg tega jih je nekoliko spravil s tira zelo strog sodnik. V drugem setu so sicer do sredine še držali stik z domačini, ki pa so jih nato v tretjem nadigrali.