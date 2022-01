V Cortini zmagala Sofia Goggia, Ilka Štuhec enajsta

Italijanska smučarka Sofia Goggia je osvojila današnji ženski smuk svetovnega pokala v Cortini. Na drugo mesto se je uvrstila Avstrijka Ramona Siebenhofer z zaostankom 20 stotink sekunde, tretja je bila Čehinja Ester Ledecka.

Najboljša slovenska smučarka je bila Ilka Štuhec, ki se je uvrstila tik za deseterico najboljših, na enajsto mesto. Za Goggio je zaostala 0,98 sekunde.

Razlike na progi, ki so jo prireditelji skrajšali zaradi močnega vetra, so bile manjše od običajnih. A to ni preprečilo aktualni olimpijski prvakinji Goggii, da bi še četrtič v tej sezoni z zmago potrdila prevlado v disciplini.

V seštevku ženskega smuka vodi Sofia Goggia s 400 točkami, na drugem mestu daleč zaostaja z 264 točkami današnja drugouvrščena Avstrijka Ramona Siebenhofer.

V skupnem seštevku svetovnega pokala pa vodi Američanka Mikaela Shiffrin z 966 točkami, pred Slovakinjo Petro Vlhovo, ki jih ima 929. Sofia Goggia je tretja s 769 točkami.