V dresu Slovenije

Kar 15 članic Cheerdance Millenium bo letos sestavljalo slovenski reprezentančni ekipi cheerleadinga. Osmim dekletom, ki so že lani tekmovale na virtualnem svetovnem prvenstvu, se bo letos pridružilo še sedem deklet. Na dveh izborih v Ljubljani je sedmerica prepričala reprezentančne trenerje in bila med približno 40 prijavljenimi izbrana v mladinsko izbrano vrsto. Lanskim reprezentantkam, Sari Tulliach, Sari Žerjal, Alessii Felician, Jani Škerk, Veroniki Škerlj, Caterini Pauli, Lari Korošic in Stephanie Furlan, ki so bile potrjene, so se letos pridružile še Deva Mahnic, Liza Mahnic, Lara Rebula, Petra Sosič, Ivana Presl, Anna Vodopivec in Petra Purič. Sedmerica »novih« je bila vključena v mladinsko izbrano vrsto, v kateri bodo tekmovale še Škerlj, Purič in Korošic, vse ostale pa bodo del članske ekipe.Obe ekipi bosta letos izključno ženski, cilj pa je evropsko prvenstvo, ki bo v Atenah med 1. in 3. julijem. Na svetovnem prvenstvu v Orlandu bo letos nastopala samo plesna skupina, ne pa navijaške ekipe.

Pri Cheerdance Milleniumu so seveda navdušeni nad tolikšnim številom reprezentantk, reprezentančna trenerka je vsa dekleta pohvalila, kar je še dodatno priznanje za slovenski klub v Italiji, da dobro dela. Nekaj pomanjkljivosti imajo nekatere le v gimnastiki, kar pa ni vplivalo na izbor, saj so trenerji izbrali čisto vse prijavljene članice Cheerdance Milleniuma. Treningi se bodo zdaj redno nadaljevali v Ljubljani, najprej na 14 dni, nato pa vsak vikend do nastopa v Grčiji. Na parterju bo tekmovalo največ 25 deklet, nekaj pa bo tudi rezerv. Vloge bodo porazdelili na naslednjih treningih.