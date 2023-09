V Iscarju najboljši Alberto Dainese

Italijanski kolesar Alberto Dainese (DSM-firmenich) je zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Španiji. Na ravninski trasi od La Bazene do Iscarja (177,1 km) je bil najboljši po sprintu glavnine. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, še naprej vodi Američan Sepp Kuss, njegov moštveni kolega, slovenski as Primož Roglič je tretji.

Američan Sepp Kuss je dve etapi pred koncem tik pred skupno zmago na španski pentlji, medtem ko bosta po vsej verjetnosti drugo in tretje mesto zasedla še njegova moštvena kolega pri Jumbo-Vismi, drugouvrščeni Danec Jonas Vingegaard in tretji Slovenec Primož Roglič. V seštevku zaostajata 17 sekund oziroma 1:08 minute.

Četrtouvrščeni Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates) ima po 19 etapah natanko štiri minute zaostanka za vodilnim kolesarjem, kar pomeni, da bo težko posegel v boj za stopničke.