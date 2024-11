V Kanalski dolini nastaja slovensko športno društvo

V Kanalski dolini snujejo novo slovensko športno društvo, ki bi bilo trenutno tudi edino na tem območju. Točneje gre za namiznoteniški klub. V prostorih Sveta slovenskih organizacij in Kmečke zveze na Trbižu so v torek, 19. novembra, postavili temeljni kamen v to smer.

Sestanek je sicer bil le delovnega značaja. Pot do prave ustanovitve nove zamejske športne sredine v videmski pokrajini je še dolga in strma, so pojasnili pri Združenju slovenskih športnih društev v Italiji. Vsebina srečanja in kakovost projekta pa sta zanje dober obet. Poleg predstavnikov ZSŠDI in SSO so se sestanka udeležili krajevni športni navdušenci. Med temi velja omeniti direktorja svetovnega pokala alpskih smučark Petra Gerdola, alpinista Romana Beneta in gorskega tekača Tadeia Pivka, so še našteli v sporočilu za javnost.

Do sestanka je prišlo na pobudo Sveta slovenskih organizacij in posameznikov, ki si prizadevajo za slovenski jezik na območju Kanalske doline. Šport je v njihovih očeh pomembno sredstvo za krepitev in negovanje narodnostne identitete.

Izbira panoge ni naključna

Izbira panoge ni naključna. Namizni tenis je šport, ki ne zahteva številnega nabora igralcev oziroma igralk, so opisali pobudniki. V Kanalski dolini ni društva, ki bi gojilo to panogo, je pa bil namizni tenis na tem območju priljubljen v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja. ZSŠDI je novemu športnemu kolektivu, ki naj bi zagledal luč prihodnje leto, ponudil pomoč in vsestransko podporo. Najbolj spodbudna je zanje novica, da bodo otroci in mladostniki s Trbiža in okoliških občin lahko računali na novo športno ponudbo v slovenskem jeziku.