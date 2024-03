»V odborih se vedno dobi naloga, ki je privlačna tudi za mlade«

Valentina Sosič, doma v Repnu, je pred nekaj manj kot dvema letoma sprejela nov izziv. Po odstopu Marjanke Ban je oktobra 2022 sprejela predsedniško funkcijo pri Smučarskem klubu Devin.

Kaj vas je tistega oktobra pri komaj 23 letih prepričalo, da ste sprejeli to vlogo? Vas je kdo prepričal?

V bistvu sem se sama prepričala, da sprejmem ta izziv. Zame je bila predsedniška funkcija ravno to: pravi izziv. Ker sem bila na mestu podpredsednice, je ob odstopu Marjanke Ban vodstvo kluba avtomatično pripadlo meni. Ko bi funkcijo zavrnila, bi morali sklicati izredni občni zbor. Ker smo komaj začeli nov mandat, pa sem si rekla, da bom poskusila. Od oktobra 2022 sem tako na čelu kluba, mandat mi zapade aprila.

Kako ste prišli do predsedniškega mesta?

Članica SK Devin sem od otroštva. Smučala sem na tečajih, nisem pa prestopila med tekmovalce. Takrat ni bilo še rekreativne skupine Fanjski, ki so jo pri Devinu ustanovili nekaj let kasneje. Smučanja nisem opustila, smučala pa sem z očetom in nisem bila vključena v skupine Devina. Kljub temu sem ves čas ohranjala stik s klubom. To tudi zaradi mame, Erike Purič, ki je bila dvajset let članica odbora. Ona je prevzela mesto nonta Lucijana Sosiča. Po mami sem tako štafetno palico družine prevzela jaz, saj mi je to predstavljalo velik izziv. V veselje mi je delo za skupnost. V prvem mandatu, od 2020 do 2022, sem bila samo odbornica, nato pa mi je Marjanka Ban ponudila mesto podpredsednice.

Kakšno sporočilo bi lahko posredovali mladim, da bi jih privabili v odbore?

Naj poskusijo. Vedno se dobi naloga, ki je zanje privlačna in jo morda starejši člani ne znajo. Tak primer je upravljanje družbenih omrežji, kjer so mladi zagotovo v prednosti pred starejšimi člani. To potrebujemo tudi pri Devinu. Dobre in načrtovane objave na družbenih omrežjih bi društvu dale gotovo večjo vidljivost.

Prinašajo mladi lahko v odbore tudi nove ideje?

Seveda, a tu nastanejo včasih težave s starejšimi člani, ki so ukoreninjeni v stare navade po principu »vedno smo delali tako in tako bomo delali še naprej.« Morda prav to odvrača mlade od odborov. Nekateri tudi poskusijo, a gredo potem raje stran.

Vrniva se k SK Devinu. Dolgoletni predsednik Dario Štolfa je poudarjal, da je glavna dejavnost pri društvu tekmovalno smučanje. Ali to še drži?

Še vedno je tako. Potrebno pa bo dejavnost predstaviti nekoliko drugače kot doslej, ker je alpsko smučanje postalo elitni šport. Stroški so zelo visoki. Starši, ki so glavni sponzorji otrok, pa niso več pripravljeni plačevati tako visokih vsot. Po drugi strani so stroški višji, ker je dni na snegu enkrat več kot nekoč. Če je bilo prej dovolj 30 dni na snegu, jih moraš danes opraviti 60, če želiš biti konkurenčen kot pred 20 leti. Povišale so se tudi cene nastanitev, smučarskih vozovnic ... Na to smo že pozorni, trenerji izbirajo na primer raje apartmaje kot hotele.

(...)

Letos praznuje klub 50. obletnico delovanja. Kako jo boste obeležili?

Sklop praznovanj se je začel na Zamejskem smučarskem prvenstvu 18. februarja. Ta konec tedna bo v okviru praznovanj steklo tržaško pokrajinsko prvenstvo v Plodnu. Sledil bo pohod Kohišče, 19. maja, kjer bomo hkrati obeležili tudi 10. izvedbo množičnega dogodka. Septembra pa bo slavnostni večer, na katerem bomo predstavili knjigo, ki jo piše dolgoletna odbornica Nadja Kralj. Nova knjiga bo povzemala delovanje kluba zadnjih 20 let, zgodovino o prvih tridesetih je spisal Frančko Briščak.