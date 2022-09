»V vsakem trenutku vedeli, kaj kdo dela«

Zmagoslavje italijanskih odbojkarjev je seveda spremljal tudi Jernej Terpin, ki je od odbojkarjev, ki so dozoreli pri nas in zdaj igrajo širom po Italiji, v zadnjih sezonah daleč najuspešnejši. Letos bo bržkone tudi tako, saj bo v Vibo Valentii spet lovil napredovanje v najvišjo italijansko ligo. Pred začetkom prvenstva A2-lige, v nedeljo, 9. oktobra, pa se je igrane odbojke naužil z ogledom tekem svetovnega prvenstva.

Jernej, bi pred prvenstvom pripisal Italijanom možnost, da postanejo svetovni prvaki?

Sploh ne. A morda je bila ravno v tem njihova moč. Bili so avtsajderji, presenečenje pa jim je naposled uspelo. Igrali so sproščeno, saj niso imeli kaj izgubiti in niti ničemur nič dokazovati. Poljaki pa so bili v nedeljo pod veliko večjim pritiskom.

Sicer ni šlo izključno za pristop. Italijani so pokazali veliko več.

Tako je. Imeli so nasploh boljšo igro od Poljakov. V vsakem trenutku so točno vedeli, kaj mora kdo narediti. Vsak je imel svojo točno določeno vlogo, medtem ko so ravno v tem Poljaki več improvizirali. Italijani so obenem tudi dobro servirali, dobro so igrali na bloku in nasploh so bili ves čas zbrani. V njihovi igri se pozna italijanska šola. Taktično so bili brezhibni, odlično so se pripravili na nasprotnika. Igrali so urejeno in pametno, nikoli na silo. Zmaga je bila res nepričakovana, a na koncu povsem zaslužena.