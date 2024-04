»Ves čas smo bili optimisti in trdno verjeli v obstanek«

Košarkarji Jadrana Gostol so z nedeljsko zmago dva kroga pred koncem play-outa dosegli obstanek v meddeželni B-ligi. O doseženem cilju in bodočih izzivih smo se pogovorili z Jadranovo predsednico Almo Žnidarčič.

Ekipa je dosegla zastavljeni cilj, to je obstanek v ligi. Ali ste pričakovali, da bo letošnja sezona tako zahtevna?

Izredno veseli smo, da nam je uspelo doseči to, kar smo si pred začetkom sezone zastavili kot primarni cilj. Izkazalo se je, da je meddeželna B-liga izredno zahtevno prvenstvo, in to tako na tehnični kot na fizični ravni. Veliko ekip ima v svojih vrstah profesionalne igralce, mi pa imamo izključno amatersko postavo, v kateri so fantje, ki so med dnevom v službi in v večernih urah trenirajo. Ob vsem tem smo imeli v letošnji sezoni veliko poškodb, sploh na začetku, kar nam je povzročalo veliko preglavic. V drugem delu sezone pa smo tudi te težave rešili, tako da nam je na koncu uspelo priti do tako želenega obstanka.

Kateri so bili najtežji trenutki in ali ste kdaj podvomili, da vam bo uspelo doseči obstanek?

Začetek prvenstva je bil najtežji trenutek sezone, saj je bil na uvodnih tekmah vedno kdo izmed igralcev odsoten zaradi poškodbe ali bolezni. Na koncu smo se uvrstili v play-out, ki pa je bil prav tako zahteven. Imeli smo tri zaporedna zelo zahtevna gostovanja v Milanu. Za fante ni bilo lahko, ko so po več urah sedenja v kombiju stopili na igrišče. Težko se je v teh primerih zbrati in odigrati tekmo na najboljši možni način. Milanske ekipe pa so recimo v Trst prišle dan pred tekmo in tu prespale. Kakorkoli smo bili ves čas optimisti in smo trdno verjeli v obstanek.

Predvsem na začetku sezone je marsikdo dvomil v zamenjavo trenerja. Ste pri Jadranu zadovoljni s tem, kar vam je prinesel trener Pozzecco?

Gotovo je sprememba na klopi prinesla veliko osvežitev. Jasno je, da je vsak imel svoje mnenje glede te izbire. Nekateri so na to gledali bolj čustveno, češ da smo se odločili za italijanskega trenerja. Mi pa smo v Pozzecca vedno verjeli. Včasih je bil seveda boljši, včasih kaj zgrešil, nikoli pa nismo dvomili v svojo izbiro. Na koncu smo s Pozzeccovim doprinosom zadovoljni, sploh ker je dosegel zastavljeni cilj. Težava pa je v tem, da pri nas ni trenerjev za tako visoko ligo. Na koncu tudi zato, ker mora imeti trener dejansko čas za dolga gostovanja. V Milano je denimo ekipa odpotovala dopoldne in se nato domov vrnila pozno ponoči. To sploh ni enostavno.

Spoznali ste zahtevnost meddeželne B-lige. Kako torej nameravati zasnovati delo za prihodnjo sezono?

To vprašanje je mogoče prenagljeno, saj smo si šele v nedeljo zagotovili obstanek v ligi. Za zdaj o prihodnji sezoni še nismo razmišljali. Odigrati moramo še eno tekmo, tako da bomo takoj po koncu prvenstva začeli postavljati temelje za sezono 2024/25.