Victor Tomsich tretjič tržaški prvak

Slovenski golfist, Devinčan Victor Tomsich se je po letu 2019 in 2021 vnovič okronal z naslovom tržaškega prvaka. Na najprestižnejšemu turnirju v Trstu, ki ga padriški Gold Club Trieste prireja od leta 2011, še nikomur ni uspel Tomsichev podvig: 48-letni farmacevt je prvi, ki mu je uspelo zmagati dvakrat zapored, je pa tudi prvi, ki je osvojil kar tri naslove. Turnir je bil sicer v prvih letih manj konkurenčen, v zadnjih letih pa postaja čedalje več. Turnir je že stalnica v koledarju vseh najboljših amaterskih tržaških golfistov, ki trenirajo na Padričah in tudi na okoliških igriščih v Lipici ali Gradežu. V soboto in nedeljo se jih je tekmovanja na Padričah udeležilo več kot 80.

