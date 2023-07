Vingegaard na kronometru premočen za Pogačarja

Danski as Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je zmagovalec 16. etape na kolesarski dirki po Franciji. V vožnji na čas od Passyja do Comblouxa (22,4 km) je 26-letnik za 1:38 minute ugnal drugouvrščenega slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) in izdatno povišal prednost v skupnem seštevku.

V njem ima lanski zmagovalec Toura po novem kar 1:48 minute naskoka pred Pogačarjem. Razlika do tretjeuvrščenega Britanca Adama Yatesa (UAE Team Emirates) pa se je še precej povišala, in sicer na 8:52 minute.

Preostala Slovenca, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco-AlUla), nista dirkala na polno. Mohorič je bil z zaostankom 6:42 minute na koncu 95., Mezgec pa je bil natanko dve minuti počasnejši in zasedel 152. mesto.

V sredo bo na vrsti kraljevska etapa letošnjega Toura. Ta bo kolesarje popeljala od Saint-Gervaisa do Courchevela (165,7 km) ter slabih 7 km pred ciljem prečkala najvišjo točko na prelazu Col de la Loze (2304 m).