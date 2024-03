Vrline, hibe, bojazni in načrti Juventine

Športno društvo Juventina je eno izmed stebrov goriškega športa. V svoji sedeminsedemdesetletni zgodovini je klub iz Štandreža doživljal vzpone in padce. »Priznati moramo, da so časi zelo težki,« nas je opozorila blagajničarka in ena izmed duš štandreškega društva, Maja Peterin, ki je še dodala: »Najbolj pesimisti pravijo, ali bomo sploh uspeli naprej. Reforma športa nam je pošteno prekrižala račune. Društva so postala podjetja in vse težje je delovati prostovoljno.«

Ko pomislite na Juventino, katera težava oziroma problem vam najprej pride na misel?

Povsem normalno je, da pomislim na nekoliko slabše rezultate članske ekipe v elitni ligi. To je športni problem. Zelo pa me skrbi pomanjkanje vodstvenih kadrov. Zelo smo šibki in s težavo bomo preživeli, če se ne bo obrnilo na bolje.

Zakaj se mladi ne pridružijo društvu?

Nekoč je bilo skoraj samoumevno, da smo se mladi pridružili društvom, naj si bodo športna ali kulturna, ali celo oboje. Dandanes pa ima mlajša generacija več izbire v prostem času, pa tudi druga zanimanja, tako da jih težko privabiš v neko sredino, če jih to ne zanima. Moj primer je poseben. Izhajam iz družine, ko smo veliko časa preživeli v društvu ali na igrišču. Pravzaprav vsako nedeljo. Moj oče je bil Juventinin tajnik. Že za mojo hčerko in sina je drugače. Tudi onadva sta veliko časa preživela pri Juventini. Obema je društvo zelo pri srcu, a ni tako samoumevno, da bi lahko pristopila v društveni odbor. Morda zgrešim.

Ali društva v Štandrežu med seboj povezana?

So. Štandrež je nasploh neke vrste zelena oaza, saj tudi druga društva delujejo dobro in imajo pomlajene odbore. Juventina dobro sodeluje z društvi, tako z »rdeče« kot z »bele« strani, čeprav tako se ni več korektno izraziti, saj bodočnost vidim izključno v skupnem delovanju. Društva bo treba kmalu združiti in delovati enotno, saj nas je vedno manj. Pa ne samo v Štandrežu, to velja za celotno zamejstvo.

Daljši pogovor z Majo Peterin lahko preberete v današnji (petkovi) izdaji Primorskega dnevnika