Z olimpijsko krmarko ciljajo visoko

O jadrnici Riedl Aerospace smo poročali že lani, ko se je njena mešana čezmejna posadka dva tedna pred 53. izvedbo Barcolane udeležila znamenite regate Bosphorus Cup v Turčiji. Na omenjeni 42-čeveljski (oziroma 12,99 m dolgi) jadrnici, ki je kljub svojim letom (splavili so jo leta 1993, zaslovela pa je najprej z imenom Gaia Cube, nato pa z imenom Megaenergija) še vedno zelo konkurenčna, jadrajo ljubitelji morja od Štajerske do Primorske. Vodja ekipe in krmar jadrnice je Mariborčan Uroš Žvan, na krovu (idealno število članov posadke je 12, minimalno pa 10) pa so ob njem tudi številni jadralci iz Dolinske občine in občasno tudi jadralci sesljanskega JK Čupa. Vsi skupaj jadrajo pod zastavo mariborskega JK Skipper, udeležujejo pa se predvsem regat na slovenski obali in v Tržaškem zalivu.

Tudi za jadralce posadke Riedl Aerospace (ime je povzeto po glavnemu pokrovitelju, drugi sponzor je Lekarna Val Rosandra iz Boljunca) predstavlja jesensko obdobje vrhunec jadralne sezone, to pa ne le zaradi Barcolane. V nedeljo so bili prisotni na generalki najpomembnejše regate v Tržaškem zalivu, pokalu Bernetti, na katerem so zasedli zelo dobro 7. mesto, teden dni po tržaškem jadralskem prazniku pa jih čaka še nastop na beneški Veleziani. Na lanski izvedbi Barcolane se jadrnica Riedl Aerospace uvrstila na 19. mesto, tudi letos pa njeni jadralci ciljajo na uvrstitev med najboljšo dvajseterico. Jadrnica, ki se dobro znajde predvsem v šibkem vetru, je že v preteklosti dokazala svojo hitrost (leta 2013 je bila še kot Megaenergija celo četrta), tudi člani posadke, ki so vsi amaterji, pa so vse bolj uigrani. Na letošnji 54. Barcolani bodo imeli še dodatnega asa v rokavu, v vlogi krmarke bo namreč na krovu dvakratna udeleženka olimpijskih iger (Rio 2016 in Tokio 2020) Koprčanka Veronika Macarol. »Veronika nam veliko pomaga s svojim pozitivnim pristopom in bogatimi jadralnimi izkušnjami. Našo jadrnico sicer šele spoznava, a vidi se, da je vrhunska jadralka. Je zelo prijetna oseba, z njo pa je res lepo jadrati,« je povedal Bojan Kuret z Lakotišča, eden izmed najbolj aktivnih članov posadke. Kot gosta na jadrnici pa bosta v nedeljo na Barcolani še deskar na snegu Celjan Tim Mastnak, dobitnik srebrnega olimpijskega odličja na letošnjih igrah v Pekingu, ter Slovenka iz Avstralije Alenka Caserman, kar daje posadki pravi mednarodni pečat s slovenskim pridihom. Sodelovanje s slovenskimi olimpijci je sicer že nekakšna stalnica za JK Skipper, saj je na krovu jadrnice Riedl Aerospace na junijski nočni regati Sesljan-Piran-Sesljan v organizaciji JK Čupa jadrala tudi kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić, ki se je udeležila kar štirih OI.