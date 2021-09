»Zabavali se bomo«

Paolo Condò je eden izmed najbolj priznanih športnih novinarjev v Italiji. Tržačan po rodu se je uveljavil najprej pri športnem dnevniku La Gazzetta dello Sport, zadnja leta pa sodeluje s satelitsko televizijo Sky in dnevnikom La Repubblica. Obenem je edini italijanski športni novinar, ki glasuje pri izboru najboljšega igralca na svetu, zlati žogi. Navijač Triestine in ljubitelj košarke, Condò se je vrnil v rodni Trst, da bi sodeloval na festivalu novinarstva Linku, kjer je debatiral o zmagi Italije na evropskem prvenstvu v nogometu.

Condò nam je odkrito priznal, da uspeha Mancinijevih fantov ni pričakoval.

Po izločitvi na svetovnem prvenstvu leta 2018 je bil Mancini že leta 2019 prepričan, da lahko Italija zmaga že na evropskem prvenstvu. Mancinija poznam že dolgo let in zato sem mu verjel, a le delno. Prepričan sem bil, da se lahko Italija uvrsti med najboljše štiri, a zmaga je bila nepričakovana. V zmago sem začel verjeti šele po uspehu nad Belgijo. Odločilno je bilo, da so prvenstvo preložili za eno leto, saj je lahko v tem letu Mancini nadgradil svoje delo. Najbrž je bila za »azzurre« dodatna motivacija zgodovinska uvrstitev košarkarske reprezentance na OI po zmagi proti Srbiji v kvalifikacijski skupini v Beogradu.

O Manciniju ste napisal tudi knjigo, torej ga res dobro poznate. Vas je kot trener presenetil?

Z Mancinijem se poznava že vrsto let, še ko je bil aktiven nogometaš. Bom zelo odkrit. Zelo me je presenetil, saj sem bil prepričan, da bo imel uspešno trenersko bodočnost prej Vialli kot Mancini. Igralci Mancinijevega tipa se redkokdaj izkažejo kot trenerji.Kateri je bil odločilen faktor za končno zmago?V športu so določeni trenutki odločilni. Če ti uspe premostiti neko težavo, neko negativno situacijo spremeniti v pozitivno, to lahko postane bistvenega pomena tudi s psihološkega vidika. Italiji je uspelo te ključne trenutke izkoristiti na najboljši način. Tu ni govora samo o enajstmetrovkah, kjer ima resda določeno vlogo tudi sreča. Mislim na primer na tekmo proti Avstriji, ko je ekipa zelo trpela, a nazadnje se upravičeno veselila zmage.

Ste edini italijanski novinar, ki glasuje za podelitev zlate žoge. Ali bo Baggio le dobil naslednika?

Prvič, odkar to počenjam, ne izključujem, da bom pri podelitvi zlate žoge glasoval za italijanskega nogometaša. Po eni strani je Italija evropski prvak, po drugi pa je z odhodi Donnarumme, Lukaka in Cristiana Ronalda Serie A manj kakovostna kot lani. Po letu 1982 smo bili svetovni prvaki in obenem smo imeli najlepše in najkakovostnejše prvenstvo na svetu, tokrat ni tako. Milan se je moral odreči najboljšemu igralcu evropskega prvenstva Donnarummi, ker ni bil v stanju izenačiti ali se vsaj približati ponudbi PSG-ja. O Ronaldu pa je najboljše analiziral situacijo Jose’ Mourinho: »Če Ronaldo zadovoljen, če Manchester zadovoljen, če Juventus zadovoljen, to odličen business«. Serie A je objektivno letos manj kakovostna. V tem trenutku enostavno nismo konkurenčni v primerjavi z angleškimi ekipami in ekipami, ki imajo arabske gospodarje. Pričakoval sem celo, da bo še kak drug reprezentant odšel drugam.

Prvenstvo se začenja brez pravega favorita. Če ne kakovostnejše, bo morda zanimivejše?

Zabavali se bomo, čeprav bo kakovost kanček nižja. Srčno upam, da bo tako stanje omogočilo uveljavitev kakega mladega italijanskega talenta, ki naj bi imel več možnosti, da se izkaže.Štiri italijanski predstavniki v ligi prvakov bodo pred težko nalogo.Bistvenega pomena za vse štiri ekipe bo preskočiti prvo oviro, to pomeni uvrstiti se v osmino finala. To bi moral biti minimalni cilj Interja, Juventusa, Atalante in Milana. Potem pa se lahko v izločilnem delu pokala zabavajo brez večjih pritiskov. Po možnosti pa morajo seči po prvem mestu v skupini, saj lahko le tako naletijo na ugodnejši žreb v osmini finala.