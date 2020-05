»Začeli bomo takrat, ko bo zagotovljena varnost«

V rubriki »Čas po koroni« smo se tokrat pogovorili s predsednikom amaterskega športnega društva Kontovel Markom Banom. Kontovel je eno izmed večjih društev na tržaškem Krasu in ima razvejano dejavnost. Paradni panogi sta moška košarka in ženska odbojka, obenem pa je Kontovel med nosilci projektov Jadran in Zalet ter aktivno sodeluje tudi z nekaterimi sosednjimi društvi. Večina vadbe poteka v telovadnici na Rouni pri Briščikih, mlajše skupine pa se poslužujejo še telovadnice proseške srednje šole in male dvorane na Kontovelu, kjer je tudi zunanje igrišče.

Marko, najprej obvezno vprašanje. Kako komentirate predčasen konec sezone zaradi pandemije novega koronavirusa?

Stanje je zelo težko na vseh področjih, ne le na športnem. Pandemija je bila poseben šok, zajela je vse nianse vsakdanjega življenja. Dejstvo je, da je bilo to nekaj povsem nepričakovanega in nekaj, na kar sploh nismo bili pripravljeni. Kot društvo se zdaj obračamo, razmišljamo, kako naprej, in simuliramo, ne da bi vedeli, kakšne bodo naša bližnja, srednja in daljna bodočnost.

Kakšne težave pričakujete pri društvenem delovanju? Soočamo se z nevarnostjo, ki jo šele spoznavamo. Zato je tudi naša reakcija temu primerna. Jasno je, da bo pandemija za sabo pustila negativne posledice na gospodarskem področju, kar bo vplivalo tudi na šport. Na prvem mestu pa ostaja zdravje, ki je zelo pomembno za športno udejstvovanje. Že pred tem smo se veliko posvečali tej problematiki, naj navedem le obvezne zdravniške preglede za športnike in tečaje za uporabo defibrilatorjev. Vse to zahteva odgovoren pristop. V tej novi situaciji pa bodo najbrž odgovornosti še večje, kar je lahko nevarno za amaterska društva. Ne vem, če bomo kot prostovoljni športni delavci pripravljeni na prevelike odgovornosti in če bomo kos vsem izzivom. Najbrž bomo tudi potrebovali zunanjo pomoč. Na vse to je v prejšnjih dneh opozoril tudi predsednik deželnega odbora Coni Giorgio Brandolin.

Situacija bo morala biti torej zelo jasna s strani vlade in športnih zvez. Rad bi bil zelo pozitivno naravnan, vendar moramo ostati na realnih tleh. Kaj če se na treningu okuži otrok in okužbo prinese domov? Kdo bo nosil posledice za to? Zadeva se je zelo zresnila in odbori vseh športnih društev, ki ne nazadnje opravljajo tudi zelo pomembno socialno vlogo, bodo imeli še dodaten zalogaj odgovornosti. Ta je moja največja skrb.

Kontovel upravlja telovadnico v športnem centru na Rouni. Tudi to bo v bodočnosti še bolj težavno kot doslej, drži?

Če je bilo pred to krizo upravljanje lastnega športnega objekta kljub zahtevnemu delu za društva velik plus, bo to zdaj postala dodatna skrb. Potrebni bodo dodatni stroški, da bo športni center usposobljen za vadbo. Tu imam v mislih predvsem problem razkuževanja prostorov, čeprav še čakamo na jasna navodila glede tega. Na to se bomo morali pripraviti, vprašanje pa je, ali bomo to zmogli sami. Potrudili se bomo, da bomo to naredili po svojih najboljših močeh. Vsi smo sicer prostovoljci in žrtvujemo svoj prosti čas za dobrobit društva, v omejenem času pa lahko pride tudi do nezaželenih napak.

Tako košarkarska kot odbojkarska zveza sta se zelo hitro odločili za predčasen zaključek sezone. Sta ukrepali pravilno?

Glede na resnost situacije nista imeli izbire, zato menim, da sta ukrepali pravilno in pravočasno. Ne vem, zakaj so nekatere druge zveze tako dolgo oklevale. Tako košarkarska kot odbojkarska zveza sta aktivno poprijeli za težave in skušata priti na roko društvom pod svojim okriljem. Pričakujem, da nam bosta tudi v bodočnosti pomagali in da bosta pritisnili na vladne organe.

Tu imam v mislih predvsem davčne olajšave za podjetja, ki bodo lahko tako še naprej podpirala športna oziroma vsa socialna društva. Ker skrbimo predvsem za rast mladine, bomo morali mladim v bodočnosti namenjati še dodatno pozornost.

Kontovel aktivno sodeluje s Poletom v sklopu športne šole, vključeno je v projekta Jadran in Zalet. Bo zaradi koronakrize odslej sodelovanje še bolj pomembno?

Če je bilo sodelovanje že prej pomembno, bo v bodočnosti še toliko bolj. V to smo bili že prej trdno prepričani. Sodelovanje in solidarnost bosta leitmotiv naslednjega desetletja in to ne le na športnem področju. Seveda če nam bo ostalo še dovolj zdrave pameti.

Ste z odborom že začrtali program poletnih dejavnosti, seveda v primeru, da bi bila organizirana športna dejavnost spet dovoljena?

Za zdaj so poletne dejavnosti še na ravni hipotez. O morebitnem ponovnem zagonu v poletnih mesecih se sicer že pogovarjamo tudi z ostalimi društvi. Ugiba se, da bi prej sprostili dejavnosti na zunanjih igriščih. Sam pa ostajam še zelo previden. Glede na funkcijo, ki jo opravljam v društvu, sem mnenja, da bomo športno dejavnost lahko spet zagnali le takrat, ko bo zajamčena popolna varnost in ko bo vse skupaj izvedljivo. Na srečo razpolagamo s športno infrastrukturo ter lahko računamo na strokovnost svojega trenerskega kadra in resnost odbornikov.

Pripravljeni smo na to, da že jutri zaženemo vse skupaj. Vendar še enkrat ponovim, da bomo spet začeli le takrat, ko bo zajamčena stoodstotna varnost.