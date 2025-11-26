V Vidmu pred tekmo z Izraelom policisti kršili človekove pravice

Na videmskih ulicah in tamkajšnjem Prvomajskem trgu so se 14. oktobra zgodile hude kršitve človekovih pravic, je ugotovila mednarodna nevladna organizacija Amnesty International, ki se bori za človekove pravice. Takrat se je, kot smo s terena poročali, v urah pred nogometno tekmo med Italijo in Izraelom za kvalifikacijo na svetovno prvenstvo v Vidmu odvijal protest Show Israel the red card (Pokaži Izraelu rdeč karton), s katerim je približno 10.000 udeležencev, ki so se v furlansko mesto pripeljali z vseh koncev Italije, reklo »ne« normalizaciji odnosov z državo, ki je odgovorna za genocid nad palestinskim ljudstvom. Ob koncu miroljubnega shoda je manjša skupina demonstrantov želela naprej po videmskih ulicah, na kar je policija zelo ostro odreagirala. Uporabili so solzivec, vodni top in pendreke. Ob koncu približno poldrugo uro trajajočega napetega dogajanja je policija pridržala in na kvesturo odvedla 13 oseb.

Da je bila reakcija varnostnih organov nesorazmerna glede na število »neposlušnih« demonstrantov, ki se niso želeli držati dogovora, da se shod sklene na Prvomajskem trgu, so opazili mnogi udeleženci protesta, ki so se v trenutku, ko je policija posredovala, še nahajali na trgu. Poleg teh pa je dogajanje spremljalo šest opazovalcev organizacije Amnesty International, ki so izurjeni za opazovanje množičnih dogodkov. Med cilji monitoringa je bil tudi nadzor skladnosti policijskega ravnanja z mednarodnimi standardi glede pravice do mirnega zbiranja, svobode izražanja ter kontrola uporabe nasilja s strani policije.

Pred pripravo poročila, ki ga je organizacija Amnesty International (AI) posredovala tudi videmski kvesturi (ta se na očitke ni odzvala), so se glede dogajanja v Vidmu, ki so ga tudi sami spremljali, pogovorili z 18 ljudmi, natančneje s 15 udeleženci shoda, enim odvetnikom, enim predstavnikom videmskega Odbora za Palestino, ki je organiziral protest, in enim novinarjem.

Pri AI so ugotovili, da je policija v več vidikih ravnala napačno. Pred uporabo prisilnih sredstev – vodnega curka, solzivca in pendreka – ni bilo nobenega opozorila. Nevladniki so ugotovili nerazsodno in masivno uporabo solzivca (podatek, da so izstrelili kar 150 kanistrov solzivca, je objavila sama kvestura), ki so ga med drugim izstreljevali v višini glave, v nekaterih primerih pa tudi z majhne razdalje in proti ljudem, ki niso bili vpleteni v izgrede; med temi so bili tudi otroci in starejši. Prisluhnili so novinarju, ki je bil med protestniki in je fotografiral dogajanje: nevladnikom je povedal, da so njega in še kakih pet drugih ljudi brez razloga napadli s pendrekom, medtem ko so se z dvignjenimi rokami skušali skriti za avtobusno postajo, da bi ušli curkom vodnega topa. Pričevalec je zaradi udarcev, ki jih je utrpel, vložil prijavo na tožilstvo.