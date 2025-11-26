Policisti ustavili voznika za volanom gorečega avtomobila

Tržaški gasilci so danes ob 16.20 posredovali na Trgu Libertà, od koder so jih poklicali policisti, ki so opazili, da iz avtomobila, ki je vozil pred njimi, uhaja gost dim. Voznika, ki dima v motorju ni opazil in je nič hudega sluteč mirno vozil naprej, so ustavili in poskrbeli, da varno izstopi. Ko so prispeli gasilci, je požar zajel že celotno vozilo. Pri gašenju so uporabili tudi gasilno peno. Po pogasitvi požara so zavarovali avtomobil in celotno območje. Nastala je velika gmotna škoda, ogenj je skoraj v celoti uničil avtomobil. V požaru se na srečo ni nihče poškodoval, prav tako ogenj ni poškodoval drugih vozil.