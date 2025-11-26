Zgodovino prikazujejo skozi zgodbe ljudi

V EPICentru so danes (v sredo, 26. novembra), slovesno odprli stalno razstavo Mesto na meji je del uradnega programa EPK 2025. Pripravila jo je zgodovinarka Kaja Širok v sodelovanju z zgodovinarjema Markom Klavoro in Alessandrom Cattunarjem ter avtorico dokumentarnih filmov Anjo Medved. Zgodovino prikazuje skozi zgodbe in izkušnje tistih, ki so na tem območju živeli. Obiskovalci lahko skozi različne perspektive na sprehodu po raznih sobah, ki traja približno eno uro, podoživijo preteklost našega prostora. Vsaka soba ima svoj podnaslov in se tudi vizualno, z barvami in arhitekturnimi detajli, sklicuje na določeno obdobje. »Stalna razstava mora biti nekoliko bolj zahtevna,« je utemeljila kuratorka in poudarila, da to ne želi biti prostor, ki si ga obiskovalec ogleda le enkrat, temveč kraj, v katerega se pogosto vrača.

»Projekt EPIC skupaj s projektoma Trg Evrope in Super 8 predstavlja pomemben mejnik za obe Gorici in celotno čezmejno območje. Gre za skupek strateških projektov, ki je ta prostor na simbolni in vsebinski ravni povezala v skupno zgodbo Italije in Slovenije. Obe državi sta s kohezijskimi sredstvi prispevali k razvoju, ki izhaja iz potreb ljudi na obeh straneh meje in se uresničuje v sodelovanju, ne v tekmovanju. Ti projekti ne pomenijo zgolj prenove prostora, temveč njegovo celovito revitalizacijo – infrastrukturno in vsebinsko. Na tem mestu meja ne deli več, temveč združuje. Postaja prostor povezovanja, izmenjave in skupne prihodnosti. S tem se namen evropskih kohezijskih sredstev uresničuje v najboljši možni meri: zmanjšujejo se razlike, krepijo se vezi med skupnostmi, izboljšuje se kakovost življenja in nadgrajujejo temeljne vrednote Evropske unije. EPIC, Trg Evrope in Super 8 dokazujejo, da lahko evropska kohezijska sredstva, kadar so usmerjena v jasno vizijo in iskreno partnerstvo, ustvarijo spremembe, ki presegajo administrativne meje in ustvarjajo trajno zapuščino,« je v zvezi z razstavo poudaril minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.

»Veseli me, da danes odpiramo prostor EPIC, enega izmed večjih projektov Evropske prestolnice kulture GO!2025, ki pomembno prispevajo k razvoju in novi podobi obmejnega prostora. Na tem območju so bili v letu 2025 izvedeni trije strateški projekti, ki jih Ministrstvo za naravne vire in prostor sofinancira v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 v skupni vrednosti osmih milijonov evrov. Sredstva bodo izplačana do konca letošnjega leta. Letošnja Evropska prestolnica kulture povezuje dve obmejni mesti – Novo Gorico in Gorico – pod skupnim sporočilom preseganja meja, ki so se skozi zgodovino izoblikovale med mestoma. Eno glavnih prizorišč GO! 2025 je širše območje novogoriške železniške postaje, tik ob meji z Italijo. Projekti, kot so Trg Evrope, večnamenski center Super 8 in EPIC, pomembno soustvarjajo novo prostorsko identiteto čezmejnega območja ter prispevajo k uresničevanju vizije Evropske prestolnice kulture GO! 2025,« je pristavil minister za naravne vire in prostor Jože Novak, medtem ko je novogoriški župan Samo Turel ocenil, da je EPIC nov javni prostor, ki so ga zelo potrebovali. »Da je temu tako, kaže njegova dosedanja obiskanost in zasedenost z različnimi dogodki, saj je del objekta EPIC javnosti in zavodu GO! 2025 na uporabo že od letošnje pomladi. V njem so se zvrstili številni dogodki programa Evropske prestolnice kulture in mnogi drugi, kot je bil npr. nedavni obisk vlade na Goriškem. Zdaj vsebino objekta zaokrožujemo še z odprtjem razstave Mesto na meji, ki bo odsevala razumevanje skupnega čezmejnega prostora in zgodovine z obeh strani meje. V EPIC-u pa bodo v bodoče prostori na uporabo tudi novemu javnemu zavodu za sodobni ples, ki ga je pred kratkim s sklepom ustanovila vlada. Skupaj s prenovljenim Trgom Evrope, prenovljeno novogoriško železniško postajo, Super8 in igriščem GOGI&GIGI lepo krona ponudno območja ob meji, ki vse bolj povezuje prebivalce somestja in njegove obiskovalce.«

Direktorica zavoda GO! 2025 Mija Lorbek je opozorila, da je odprtje večnamenskega interpretacijskega centra EPIC izjemnega pomena za Novo Gorico in Gorico. "S stalno razstavo, vrhunsko opremljeno dvorano, galerijo in kavarno smo pridobili nove prostore druženja in premisleka – ne le o zgodovini, temveč tudi o aktualnih vprašanjih, evropskih vrednotah in čezmejnem povezovanju.«