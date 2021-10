Zalet in Sloga Tabor praznih rok

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Mortegliano – Sloga Tabor Eutonia 3:0 (25:19, 25:20, 25:23)

Sloga Tabor Eutonia: Buri 12, Castellani 1, Grassi 3, Kante 6, Riccobon 0, Sutter 2, Dessanti (L1), Smeraldi (L2), Antoni 2, Kosmina 8, Skilitsis 1, Stefani 1. Trener: Loris Manià.

Sloga Tabor Eutonia se s prvega letošnjega gostovanja vrača s porazom in brez osvojenega seta. Razplet tekme je bil dokaj čuden in pravzaprav poln preobratov, žal pa vedno v škodo slogašev. Že v prvem setu je Sloga Tabor Eutonia dalj časa vodila z nekaj točkami prednosti, v končnici pa zagrešila nekaj napak v sprejemu, kar so seveda domačini izkoristili in obrnili set v svojo korist. Še bliže zmagi so bili slogaši v drugem setu, saj so bili stalno v rahli prednosti vse do 19:16, ko je Mortegliano z delnim izidom 8:1 povedel v setih z 2:0. V tretjem so domačini takoj prevzeli pobudo, vodili že z osmimi točkami prednosti, a se igralci Sloge Tabor Eutonia niso predali, začeli nižati razliko in se domačinom približali na eno točko, čisto v končnici pa je bil Mortegliano spet boljši. Trener Loris Manià je poskusil vse, kar se je dalo, na igrišče so stopili vsi igralci, a se žal ni izšlo. Drugi trener Ambrož Peterlin je tako strnil občutke po tekmi: »Nismo zaigrali najbolje, res pa je, da je bila ekipa okrnjena. Gianneselli še ni okreval po poškodbi iz prvega kola, prav tako ni še nared Peter Jerič, Damir Kosmina, ki je tokrat odigral dobro tekmo, pa je bil zaradi bolezni odsoten ves teden, kar se je seveda poznalo. Moramo pač počakati, da bomo v popolni postavi, ko bo igra gotovo boljša, in rezultati, upam, tudi pozitivni.« (inka)

Triestina Volley – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:18, 25:22, 25:21)

Soča: Cavallaro 1, Devetak 12, Persoglia 3, devetta 1, Hlede 11, Venuti 4, Černic, Dellecase, Margarito (L), Makuc, Vižintin, Cotič (L2).

Olympia – Fincantieri 0:3 (21:25, 23:25, 24:26)

Olympia: M. Komjanc 4, Lupoli 3, Cotič 9, Š. Čavdek (L), S. Komjanc 3, Cobello 0, Pavlovič 9, Terpin 8, Hlede 1, Černic 0, Corsi 4; n.v.: A. Čavdek (L). Trener: Robert Makuc.

ŽENSKA C-LIGA

Peressini Portogruaro – Zalet ZKB 3:0 (25:18, 26:24, 25:20)

Zalet ZKB: Ciuch 13, Furlan 5, Hussu 4, Radina 2, Tientcheu 4, Vattovaz 2, Misciali (L1), Lovriha (L2), Grilanc, Gruden 4, Mateja Gulich, Petra Gulich 0, Stergonšek 9, Vidoni. Trenerka: Daniela Ciocchi.

Zalet ZKB se z gostovanja vrača praznih rok, a vsekakor z dvignjeno glavo, saj so igralke opravile dober nastop in je gladek poraz le nekoliko prehuda kazen in ne odraža dejanskega poteka dogodkov na igrišču. Domača ekipa razpolaga z visokimi in močnimi igralkami, katerim so se zaletovke vseskozi ostro upirale in jim bile dober del tekme povsem enakovredne. V prvem setu so bile domačinke stalno v vodstvu, zelo agresivno servirale in že z začetnim udarcem spravljale velikokrat v težave ekipo Zaleta ZKB. Vendar so se naše igralke kmalu otresle strahu in spoštovanja nasprotnic, v drugem nizu skoraj stalno vodile in jih je Portogruaro dohitel čisto na koncu, ko se je vnel boj za vsako žogo, a se je sreča v končnici nasmehnila domači ekipi. Tudi tretji niz je bil povsem izenačen do 20. točke, ko je Portogruaro našo ekipo spravil na kolena z zelo močnim servisov, ki je Zaletu preprečil učinkovito gradnjo igre, predvidljive napade pa so domače igralke ubranile brez večjih težav. Trenerka Daniela Ciocchi je bila kljub porazu z nastopom svojih igralk zadovoljna: »Res jim ne morem ničesar očitati, zaigrale so z veliko mero borbenosti in požrtvovalnosti, le rezultat je na koncu, žal, izostal.« (inka)

ŽENSKA D-LIGA

Chions Fiume Volley – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:1 (24:26, 25:23, 25:10, 25:16)

Soča: Scocco 9, Cotič 2, Berzacola 1, Ferfoglia 2, Tosolini 3, Piva 7, Birri 8, Menis 1, Colja 2, Flospergher (L1) 1, Kovic (L2), Gruden 0, Deiuri 0, nv. Falzari. Trener: Milocco.

MOŠKA D-LIGA

Naš prapor – Fiume Veneto 1:3 (25:17, 21:25, 19:25, 17:25)

Naš prapor: Bajt 0, Sfiligoj 4, Juren 14, Feri 12, Medeot 3, Bittesnich 4, Corvi (L), Valentinčič 2, Boškin 0, Sanzin, nv. Devinar P. in A., Devetak. Trener: Juren.