Zalet predal niz, Kontovel ekspresno do zmage

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB FerroJulia - Eurovolleyschool 3:1 (25:18, 25:21, 26:28, 25:23)

Zalet: Vattovaz 2, Giurda 6, F. Misciali 22, I. Misciali 9, Vigini 10, Furlan 9, De Walderstein (L1), Vidoni 0, Gulich 2, Stergonšek 1, Surian 13, Močnik (L2) 1, Tromba. Trener: Privileggi.

V zadnjem nastopu v letu 2023 je Zalet ZKB FerroJulia le strl odpor zadnjeuvrščenega Eurovolleyschoola, ki je sicer odščipnil niz. Igralke Zaleta, tokrat so glavnino tekme odigrale mladinke, so začele nastop prepričljivo in prva dva niza osvojile brez večjih težav. Zataknilo se je v tretjem, kjer so nasprotnice po zaslugi več direktnih napak Zaleta, dobile samozavest in z agresivnejšo igro v končnici osvojile niz.

Po hladni prhi je Zalet spet zaigral kot zna. Od mladink se je ob Surianovi, ki je zaigrala namesto Viginijeve, v bloku in na začetnem udarcu izkazala tudi Gulicheva, ki je nadomestila Giurdo. Zalet je v četrtem nizu tako že povedel 22:18. Naslednji začetni udarec pa je sodnica dosodila avt, v hipu so nasprotnice to izkoristile in izenačile 22:22. A več jim Zalet tokrat ni dovolil, saj so se varovanke trenerja Privileggija hitro spet zdramile in z nekaj dobrimi akcijami zaključile niz in tekmo v svojo korist.

Ker čaka Zalet v prvem nastopu v novem letu pomembna tekma proti Rizziju volley, ki bo tudi odločilna za nastop v deželnem pokalu, bodo dekleta med prazniki redno trenirala.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet - Volley Club 3:0 (27:25, 25:15, 25:15)

Kontovel: Kovačič 18, Kneipp 9, Gruden 7, Grilanc 3, Kalin 7, Skerk 3, Bezin (L), Hussu 0, Ban, Ciuch, Pertot in Breganti nv. Trener: Calzi.

Kontovel Zalet leto zaključuje z zelo dobrimi občutki. Proti tržaškemu Volley Clubu, ki je na visokem četrtem mestu, je zelo prepričljivo zmagal. Napeto je bilo samo v prvem nizu, ko je sicer Kontovel stalno vodil, a na koncu dovolil, da so gostje izenačile pri 24:24. V končnici so bile nato Kovačič in ostale prisebnejše in niz osvojile.

V drugem je Volley Club sicer prvi povedel 1:5, a je bilo to tudi edino in zadnje vodstvo ekipe, saj je Kontovel v nadaljevanju prevzel vajeti v svoje roke in gladko osvojil oba niza. VDelovalo je domala vse, da je bil trener Calzi z zadnjim nastopom v letu zelo zadovoljen.

Kontovel Zalet zaključuje letošnje nastope v D-ligi na sredini lestvice.