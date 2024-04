Projekt SloVolley dobil tudi uraden pečat

V dvorani Trgovskega doma v Gorici so predsedniki in pooblaščenci vseh petih društev, ki gojijo moško odbojko na Goriškem in Tržaškem, podpisali sporazum za projekt SloVolley. Pod skupno »streho« bodo odslej tudi uradno delovali ŠD Naš Prapor, AŠZ Olympia, AŠD Sloga Tabor, ŠZ Soča in OK Val. Kot garant dogovora projekta se je v imenu Združenja slovenskih športnih društev v Italiji pod skupni dokument podpisal predsednik Ivan Peterlin, ki je z velikim navdušenjem in ponosom obelodanil ta zgodovinski trenutek.

Projekt SloVolley je sicer nastal več kot pred letom dni, sedaj pa je dobil tudi uradni pečat. Dogovor je sestavljen iz treh členov, ki postavljajo smernice bodočemu skupnemu delovanju. V prvem členu se društva zavezujejo, da bodo združile moči in podpirale skupno ekipo pod imenom SloVolley v državnem prvenstvu. Že sedaj je namreč več ali manj jasno, da bo ena izmed dveh slovenskih ekip, ki nastopata v C-ligi, torej SloVolley ZKB ali Soča ZKB Lokanda Devetak, letos na igrišču dosegla napredovanje v B-ligo. Z združevanjem moči bo tako najboljšim in najbolj ambicioznim odbojkarjem dana možnost igranja na čim višjem nivoju. Društva se ob tem zavezujejo, da bodo svoje najboljše igralce dala na razpolago skupni ekipi brezplačno. Eden izmed ciljev projekta je tudi privabiti v združeno ekipo slovenske igralce, ki že danes nastopajo v višjih ligah.

V drugem členu si društva prizadevajo za ohranjanje in utrjevanje močnega zaledja celotnega gibanja. Posebna pozornost bo še naprej namenjena predvsem mladinskemu delovanju v domačih društvenih okoljih. Z množičnostjo, smiselnim sodelovanjem, kakovostnim delom – seveda v slovenskem okolju – in zdravo ambicioznostjo se bo tako še dodatno povečala konkurenčnost na mladinskem področju, kar se bo seveda odražalo tudi na članski ravni. Špica piramide bo združena ekipa SloVolley, kar pa ne bo zmanjšalo pomena nastopanja posameznih društev v deželnih članskih ligah.

Tretji in zadnji člen pa postavlja v ospredje širši cilj, ki ga mora projekt SloVolley zasledovati, to sta odmevnost in promocija odbojke ne le znotraj slovenske narodne skupnosti, pač pa tudi širše na področju Furlanije - Julijske krajine in izven nje. Slovenska moška odbojka je že zdaj v samem deželnem vrhu, s skupnimi močmi pa je tudi B-liga bolj dostopna. To seveda velja tudi z organizacijskega in finančnega vidika.

Podporo projektu SloVolley je poleg predsednika ZSŠDIIvana Peterlina, ki je prepričan v uspešnost te poteze, potrdil tudi predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič, ki ga je prevzela predvsem inovativnost tega dogovora, menedžerski pristop in popolna sinergija med društvi. Prisotne je na včerajšnjem srečanju nagovoril tudi predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, ki je zagotovil podporo obeh krovnih organizacij projektu SloVolley.