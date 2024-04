Kontovel dosegel obstanek v C-ligi

KOŠARKA

C-LIGA - SKUPINA ZA OBSTANEK

Sacile – Kontovel 47:93 (9:28, 23:50, 37:73)

Kontovel: Terčon 4 (-, 2:2, 0:1), N. Daneu 9 (1:2, 4:5, 0:1), Škerl 13 (3:4, 2:4, 2:5), Pro 22 (4:8, 9:10, -), Mattiassich 8 (-, 1:1, 2:2), S. Regent 2 (-, 1:3, -), Persi 7 (5:10, 1:2, 0:1), Starc 5 (-, 1:3, 1:3), G. Regent 10 (4:8, 3:4, -), Raseni 3 (1:2, 1:2, 0:2), A. Daneu 10 (3:4, 2:4, 1:2), Scocchi 0 (-, 0:1, 0:3). Trener: Peric.

Košarkarji Kontovela so v Sacileju zanesljivo premagali domačo peterko in tako dosegli matematični obstanek v C-ligi, ki je bil letošnji glavni cilj moštva trenerja Francesca Perica. Kontovel je začel zelo silovito in je po štirih minutah vodil z delnim izidom 11:0. V prvih dveh četrtinah so gostje stalno večali prednost, tako da jim zmaga ni mogla uiti iz rok. Do konca drugega dela sezone sta še dve tekmi. Kontovel bo sezono zaključil prihodnji konec tedna, ko bo igral še zadnjič pred domačimi navijači na Opčinah. V zadnjem krogu bodo nato košarkarji Kontovel prosti.