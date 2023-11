Na tekmi ženske C-lige v Nabrežini so dekleta Zaleta ZKB FerroJulia in Porcie obeležila dan boja proti nasilju nad ženskami: kapetanka Demi Vattovaz in blokerka Veronika Winkler sta po začetnem pozdravu prebrali poslanico v italijanščini in slovenščini (slednjo je pripravila odbojkarska zveza v Rimu), pred začetkom tekme pa so se igralke in trenerski štabi obeh ekipe prijeli za roke in sklenili krog, minuto šuma pa soustvarili z ropotanjem nog. Njim se je pridružila tudi publika.