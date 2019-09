»Zamrznili« prodajo vstopnic za odbojkarski polfinale

Navijaška evforija je zajela Slovenijo. Po včerajšnjem podvigu slovenskih odbojkarjev, ki so v četrtfinalu moškega evropskega prvenstva s 3:1 izločili Rusijo, bodo izbranci selektorja Alberta Giulianija v četrtek spet lahko računali na polno dvorano. Organizatorji pričakujejo nabito polne ljubljanske Stožice, sinoči pa so začasno zaustavili prodajo vstopnic. Zaznali so namreč močan pritisk poljskih navijačev, saj si je Poljska po gladki zmagi proti Nemčiji že zagotovila polfinale v Ljubljani, ki ga bodo Poljaki odigrali proti Sloveniji v Stožicah v četrtek ob 20.30.

Na spletni strani eventim zaradi tega trenutno ni mogoče kupiti vstopnice, več informacij, kako do karte, pa naj bi sporočili v kratkem. Karte za polfinalno tekmo so sicer bile na voljo v preteklih tednih, tako da si je marsikdo že zagotovil vstop v dvorano, ne da bi tedaj vedel, da bo v polfinalu igrala ravno slovenska reprezentanca.

Naj tudi spomnimo, da je slovenska policija na kvalifikacijski tekmi za nogometno evropsko prvenstvo med Slovenijo v Poljsko v slovenskih Stožicah minulega 6. septembra zaradi varnostnih razlogov — vezanih na poljske navijače — uvedla posebna pravila za gledalce.