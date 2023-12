»Zanemarjeni« gležnji in zapestja

Gleženj in zapestje sta dva sklepa, katerima večkrat posvečamo premalo pozornosti. Čeprav sta majhna in se nahajata distalno, torej daleč od središča telesa, imata zelo pomembno vlogo pri vsakdanjih opravilih in pri gibanju na splošno. Tako zapestje kot gleženj sestavlja več manjših kosti, vezi, kit in živcev. Večina mišic ima izvor na sosednjih kosteh, preko sklepa pa potujejo kite, ki se pripenjajo na prste ali na druge manjše kosti. Prav te so odgovorne za različna gibanja stopala, zapestja in posameznih prstov. Pri obeh sklepih lahko omenimo dva najbolj pogosta giba: upogib in izteg. Z zapestjem največkrat krožimo, ga upognemo ali iztegnemo, z gležnjem pa, poleg že omenjenega upogiba in iztega, lahko še zvračamo na ven (everzija) in na noter (inverzija). Z gibanjem so seveda povezane tudi poškodbe. Padci so tisti, ki večkrat povzročajo zvine in zlome. Prav zvin gležnja je med športniki in rekreativci najbolj pogosta poškodba, ki ima tudi najvišjo stopnjo ponovljivosti. Pri zvinu se največkrat poškodujejo vezi. Zvini zapestja so manj pogosti. Več je primerov zlomov in t.i. sindromov karpalnega tunela. Zadnji je najpogostejši pri osebah, ki opravljajo ponavljajoče se gibe v zapestju, so izpostavljene vibracijam v zapestju ali pa več ur tipkajo na računalnik.

Odlična obramba pred pojavom bolečine in nastankom poškodbe je seveda preventivna vadba. Poleg krepilnih vaj, ki čvrstijo sklep, priporočamo tudi raztezne vaje, ki jih najdete v obliki kratkih videoposnetkov na spletni strani www.primorski.eu. Večina mišic, ki omogoča gibanje gležnja in zapestja, ima izvor na sosednjih kosteh, zato boste morali vašo pozornost preusmeriti na ta del telesa. Vzemimo primer velike mečne mišice. Ta se nahaja na mečnici, pripenja se na petnico, izvaja pa plantarno fleksijo stopala. Isto bo veljalo za zapestje, saj večina upogibalk in iztegovalk se nahaja na podlahtnici, pripenjajo pa se na zapestje ali na prste. Vaje lahko uporabite pri uvodnem ali zaključnem delu vadbe. Če je glavni cilj povečanje gibljivosti, lahko vaje delate kot glavni del vaše vadbene enote. Ker sta sklepa vsakodnevno zelo obremenjena, raztegujte jih postopoma in se ob pojavu bolečine takoj ustavite.