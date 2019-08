»Zaskrbljeni smo«

Predsednik deželnega olimpijskega komiteja (Coni) Giorgio Brandolin je zaskrbljen. In ni edini. Zaskrbljeni so tudi vsi ostali predsedniki deželnih odborov in tudi nekateri športniki, ki so se včeraj v Rimu tudi oglasili v bran športnemu gibanju v Italiji. V Rimu se te dni razpravlja o novem zakonu o športu, ki naj bi ga izglasovali v sredo, 7. avgusta v senatu, medtem ko se bosta pred koncem septembra Coni in novoustanovljeno vladno telo Sport e salute (Šport in zdravje, nastalo je decembra z zakonom o stabilnosti) dogovorila o pogodbi o izvajanju.

Predsednik Brandolin, kako bo nova ureditev vplivala na športna društva. Ali moramo biti zaskrbljeni?

Seveda. Že od decembra pozivam, da bodo lahko nova določila v zakonu močno ošibila vse delovanje na športnem področju. Ker zakon določa, da bo Coni samo predstavniško telo, bodo deželni odbori izgubili vlogo, ki so jo doslej imeli. Društva ne bodo imela več sogovornika, mi pa bomo delili samo pokale in plakete.

Kaj je deželni odbor nudil klubom?

Svetovali smo v zvezi z infrastrukturo, sodelovali pri prenovah le-te, reševali smo težave, ki so morda nastale z davčno upravo. Sodelovali smo z društvi pri dejavnostih, ki so jih vodili v šolah. In še bi lahko našteval. Tu ne govorimo samo o razdeljevanju prispevkov, vendar ravno o tem, da je Coni nudil društvom različne storitve. A če bo zakon sprejet, ne bo imel več te vloge. Med drugim smo pri fundacijah poiskali prispevke, da smo po deželi razdelili defibrilatorje. Mi smo tudi skrbeli za šolski projekt v šolah 3S, s čimer smo v osnovne šole pripeljali športne pedagoge. To nam bo nov zakon onemogočil, saj naj bi novoustanovljeno telo skrbelo za stik s krajevnimi realnostmi. A kljub vsemu se že zdaj obvežem, da bom sam do konca svojega mandata (deželne volitve bodo v začetku 2021, op. a.) nadaljeval z vsemi projekti.