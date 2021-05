Zelena luč za Kokoš Trail

Gorski tek Kokoš Trail ... bo. Tekaški prireditvi, ki je običajno na sporedu začetek marca, je državna atletska zveza Fidal prižgala zeleno luč. Organizatorji, društvo ASD Evinrude MuggiAtletica, so sporočili, da bo Kokoš Trail na praznični dan, v sredo, 2. junija. Pripravljeni sta že dve progi: krajša desetkilometrska, ki bo imela 400 metrov višinske razlike, in daljša 15-kilometrska proga, s skupno višinsko razliko 600 m. V kratkem bodo vse informacije nudili na spletni strani www.euromarathon.it. Posebnost tekaške prireditve Kokoš Trail je, da organizatorji vsako leto spremenijo traso. Start in cilj pa sta v športnem centru Zarje v Bazovici.