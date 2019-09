Zgodbo košarkarskih junakov bo na filmsko platno prenesel Vojnović

Slovenska košarkarska reprezentanca je pred točno dvema letoma spisala novo poglavje velikih uspehov slovenskega športa, ko je osvojila naslov evropskega prvaka. Kot so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije, bodo spomine na ta velik uspeh uprizorili tudi v celovečernem filmu. Film v režiji Gorana Vojnovića in produkciji producentske hiše December ter v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije in medijsko hišo PRO Plus bo prikazal pot slovenske košarkarske reprezentance do osvojitve naslova evropskih prvakov, ki so ga pod vodstvom selektorja Igorja Kokoškova osvojili Goran Dragić, Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gašper Vidmar in druščina.

Kot so pojasnili pri KZS, bodo ustvarjalci filma iz obširnega arhivskega materiala poustvarili vse etape do naslova, od priprav in uigravanja nove, pomlajene zasedbe, prvih pripravljalnih zmag, uspešnega začetka prvenstva pa vse do izjemnih zmag nad Latvijo in Španijo ter epskega finala s Srbijo. Končali pa z evforijo, ki je zajela vso državo.