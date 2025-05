Zgodovinski obisk na ZSŠDI

»Za ZSŠDI in za ves slovenski šport v Italiji je današnji (včerajšnji op. av.) dan zgodovinski. Prvič nas je uradno obiskal predsednik neke italijanske državne športne zveze, zaradi česar smo lahko počaščeni,« je med včerajšnjim srečanjem z alfa in omego italijanskega nogometa Giancarlom Abetejem na sedežu ZSŠDI na Opčinah dejal predsednik Ivan Peterlin, ki se je v isti sapi zahvalil predsedniku deželne nogometne zveze FIGC LND Ermesu Cancianiju, ki je bil – kot je poudaril Peterlin – glavni pobudnik včerajšnjega obiska predsednika državne nogometne zveze LND (Lega Nazionale Dilettanti). Pred tem je bil še ne 75-letni Abete od leta 2007 do 2014 predsednik državne nogometne zveze FIGC ter tudi podpredsednik evropske nogometne zveze UEFA. Njegov brat Luigi Abete je bil dolgo predsednik Confindustrie ter državne banke BNL.

