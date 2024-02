Žile najprej dopoldne, nato dvakrat popoldne

Organizatorji evropskega nogometnega prvenstva jezikovnih in narodnostnih manjšin Europeade 2024 so včeraj objavili urnike vseh tekem, ki bodo od 28. junija do 7. julija na sporedu v Nemčiji in na Danskem oziroma v južni ter severni pokrajini Schleswig. Letošnjo Europeado, ki so jo poimenovali Med morjema (med Balstkim in Severnim morjem), organizirajo skupno štiri manjšinske skupnosti: Danci iz Nemčije, Nemci z Danske, Severni Frizijci in Romi ter Sinti.

Po zelo pozitivni izkušnji na koroški Europeadi bo na območju nemško-danske meje nastopila tudi nogometna reprezentanca Slovencev iz Italije, ki jo vodi selektor Mario Adamič. Žile so na decembrskem žrebu vključili v zahtevno skupino D v družbi s Furlani (Friûl), Nemci z Madžarske (Ungarndeutsche) in Madžari iz Romunije. Skupina D bo igrala v Flensburgu (Flensborg v danščini), Schleswigu (Sønderjylland) in Eckernfördeju (Egernførde) v Nemčiji, kjer živi danska manjšina tik ob danski meji.

S Furlani 30. junija ob 11. uri

Slovenci iz Italije bodo v uvodnem krogu igrali v nedeljo, 30. junija, ob 11. uri proti furlanski izbrani vrsti. »Pravzaprav še ne vemo, s kakšno postavo se bodo predstavili Furlani. Potencialno imajo lahko zelo dobro ekipo,« je po decembrskem žrebu dejal selektor Mario Adamič. Isti dan, 30. junija, bo ob 14. uri v Flensburgu tekma med Nemci z Madžarske in Madžari iz Romunije.

Nato dvakrat ob 15. uri

Osemindvajset ur kasneje, v ponedeljek, 1. julija, bodo Žile igrale 40 kilometrov južneje od Flensburga, v mestecu Schleswig, ki šteje okrog 24 tisoč prebivalcev (Flensburg jih ima nekaj manj kot 90 tisoč). Slovence v Italiji čaka na ta dan dvoboj z Nemci z Madžarske. Tekma se bo začela ob 15. uri. Poldrugo uro kasneje bodo Furlani igrali proti Madžarom iz Romunije.

V torek, 2. julija, pa se bo že vedelo za vse četrtfinaliste, saj bodo na sporedu še tekme 3. kroga faze skupin. Žile bodo igrale v kraju Eckernförde (ob Baltskem morju), ki je od mesta Schleswig oddaljeno 23 kilometrov, od Flensburga pa 63 kilometrov. V Eckernfördeju, ki je od bližjega večjega nemškega mesta Kiel (300 tisoč prebivalcev) oddaljen 28 kilometrov, bodo Žile igrale proti Madžarom iz Romunije. Tekma se bo začela ob 15. uri. Ob 17.30 pa bodo Furlani na istem igrišču igrali proti Nemcem iz Madžarske.