Nogometna reprezentanca Slovencev iz Italije bo v nedeljo popoldne izvedela za nasprotnike v skupinski fazi evropskega prvenstva jezikovnih in narodnostnih manjšin oziroma Europeadi, ki bo od 28. junija do 7. julija v severni in južni pokrajini Schleswig na Danskem in v Nemčiji.

Žile v prvem bobnu

Žile so vključili v prvi boben skupaj z Južno Tirolsko, koroškimi Slovenci, Okcitanci, Lužiškimi Srbi, Danci iz Nemčije in Srbi s Hrvaške. V drugem bobnu so: Hrvati iz Srbije, Madžari iz Romunije, Ladinci, Nemci s Poljske, Slovaki z Madžarske, Retoromani iz Švice in Severnimi Frizijci iz Nemčije. Tretji boben sestavljajo: Nemci iz Madžarske, Cimbri iz Italije, Gradiščanski Hrvati iz Avstrije, Aromuni iz Romunije, Nemci z Danske in Pomaki iz Bolgarije. Četrti boben pa: Tatari s Krimskega polotoka, Meshetski ali Ahiški Turki iz regije Mesheti v Gruziji, Bolgari iz Romunije, Furlani iz FJK, Nemci s Češke in Romi iz Romunije.

Žreb skupin bo v nedeljo ob 16. uri v kraju Haderslev (Hadersleben v nemščini) na jugu Danske, severno od Flensburga.

Uvodoma brez »derbijev«

Žile v skupinski fazi ne bodo igrale proti finalistom iz prejšnjih izvedb Europeade ter proti reprezentancam manjšin, ki živijo v Italiji.

Hipotetično bi bila najlažja skupina za nogometaše selektorja Maria Adamiča naslednja: Ladinci, Cimbri ali Nemci iz Madžarske ter (morda) bolgari iz Romunije ali krimski Tatari. Vprašanje je, koga bodo uspeli angažirati Furlani, ki bi lahko imeli na papirju zelo dobro ekipo. Seveda le v primeru, če bi h ekipi pristopili res vsi najboljši furlanski nogometaši. A ne vsi se istovetijo s furlansko narodnostjo oziroma se ne čutijo pripadniki širše furlanske jezikovne skupnosti.

Tirolci za peti naslov

Prva Europeada je bila leta 2008 v Švici. Na dosedanjih štirih izvedbah (2008, 2012, 2016 in 2022) so vsakič zmagali Južni Tirolci. Na zadnjih dveh izvedbah so organizirali tudi ženski turnir: leta 2016 so bile prvakinje Južne Tirolke, leta 2022 pa v Celovcu koroške Slovenke. Na prihodnji Europeadi bo nastopilo devet ženskih in 27 moških reprezentanc.

Na žrebu bodo ZSŠDI in reprezentanco Slovencev v Italiji zastopali podpredsednik in selektor Mario Adamič, koordinator projekta in operativni tajnik Igor Tomasetig ter podpredsednica Maja Peterin.