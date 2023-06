Žile v soboto na 2. Pokalu narodov

Nogometna reprezentanca Slovencev iz Italije bo v soboto spet na delu. V športnem centru Zarje v Bazovici jo čaka troboj oziroma 2. Pokal narodov, ki bo potekal pod pokroviteljstvom deželne nogometne zveze Figc Lnd in s podporo Dežele FJK. Glavni organizator dogodka pa je nogometna komisija ZSŠDI, ki troboj prireja leto dni pred Europeado. Slednja bo namreč prihodnje leto, od 26. junija do 7. julija, na Danskem in vNemčiji.

Prvo izvedbo pokala narodov je osvojila prav reprezentanca Slovencev v Italiji, leta 2019 v Velikovcu v Avstriji. Letošnji turnir se bo odvijal v sklopu proslavljanja 100-letnice ustanovitve športnega društva Zarje (1923-2023).

Dvodnevni dogodek

Dvodnevni dogodek predvideva tri sobotne tekme (dve za vsako ekipo) po sistemu vsak proti vsakemu. V primeru izenačenega izida po rednem delu, sledijo enajstmetrovke. Zmaga po rednem delu prinaša 3 točke, zmaga po enajstmetrovkah 2 točki, poraz po enajstmetrovkah 1 točko, poraz po rednem delu pa 0 točk. Tekmam bo sledilo nagrajevanje, večerja in druženje med vsemi udeleženci.

Ekipe udeleženke bodo prespale v Hotelu Pesek in v Hotelu Lipa v Bazovici nedaleč od igrišča. Na nedeljo pred povratkom domov bo na programu voden ogled Kraške hiše in Repna s tipično kraško malico v osmici.

Žile na igrišče ob 17.15

Selekciji z Južne Tirolske, pravzaprav iz Pustertala (dolina Pusteria) in Koroške bosta v bazovski športni center prispeli v soboto dopoldne. Prva tekma bo na sporedu ob 15.30, ko se bosta med seboj pomerili ravno gostujoči reprezentanci. Druga tekma bo na sporedu ob 17.15, ko bodo Žile selektorja Maria Adamiča igrale proti poražencu prve tekme. Ob 19.00 pa bo še dvoboj med Žilami in zmagovalcem prvega srečanja. Sledilo bo nagrajevanje in večerja v športnem centru Zarje.

Po sobotnem dvoboju čaka nogometaše zaslužen počitek. Spet se bodo zbrali začetek avgusta na pripravah s svojimi klubi. Žile pa se bodo bržkone spet zbrale med božično-novoletnim premorom.