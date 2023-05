Žile že z mislijo na Europeado 2024

Nogometaši reprezentance Slovencev iz Italije so se včeraj pod taktirko selektorja Maria Adamiča ter njegovega pomočnika Alena Carlija zbrali na prvem treningu po lanski Europeadi na Koroškem. Včerajšnji je bil tudi prvi trening v pričakovanju Europeade 2024, ki bo prihodnje leto na Danskem in v Nemčiji. Glavna novost je, da so bili na včerajšnjem treningu prisotni tudi slovenski nogometaši, ki nastopajo v italijanskih klubih. Žile bodo 17. junija v Bazovici igrale troboj s koroškimi Slovenci in Južnimi Tirolci.