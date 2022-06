Zlati let 2022 prejmejo ...

Priznanja zlati let 2022 smo letos podelili spet samo simbolično, a zato niso prav nič manj prestižna. Športno uredništvo Primorskega dnevnika se je po dveh letih pandemske športne krize, ko so skoraj vsa amaterska članska in mladinska prvenstva mirovala, odločilo, da spet imenuje najboljše športnice in športnike, ekipe, trenerje in druge, ki so se na katerikoli način izkazali v sezoni 2021/22.

Seznam zmagovalcev

Zlati let za najboljšega nogometaša: David Colja

Zlati let za najboljšega mladega nogometaša v članskih ligah: Juri Ocretti

Zlati let za najboljšega odbojkarja: Cristian Buri

Zlati let za najboljšega mladega odbojkarja v članskih ligah: Nikolaj Černic

Zlati let za najboljšo odbojkarico: Demi Vattovaz

Zlati let za najboljšo mlado odbojkarico v članskih ligah: Arianna Menis

Zlati let za najboljšega košarkarja: Matija Batich

Zlati let za najboljšega mladega košarkarja v članskih ligah: Mattia Salvi

Najboljša ekipa: Juventina

Najboljša mladinska ekipa: Sloga Tabor U19

Posebna priznanja

Odmeven mednarodni upseh: Jana Germani

Brez meja: Matteo Parenzan

Trener leta: Andrej Vremec

Mladi up: Daniel Skerl