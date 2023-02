Zmaga Katharini Althaus, Ema Klinec peta

Nemka Katharina Althaus (251 točk) je zmagovalka prve posamične tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal ta konec tedna v romunskem Rasnovu. Po sijajnem drugem skoku je ugnala na koncu drugouvrščeno Avstrijko Evo Pinkelnig (238,6) in tretjo Norvežanko Eirin Mario Kvandal (233,3). Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec (221,6) na petem mestu.

Za Althaus je bila to 14. zmaga v svetovnem pokalu. V finalni seriji je bila po 98,5 m dolgem skoku prepričljivo najboljša, vse tekmice je ugnala za najmanj 13 točk. Za Pinkelnig so bile to že 15. stopničke v tej sezoni, za v letošnji sezoni povratnico po hudi poškodbi kolena Kvandal pa prve po Hinzenbachu 2021 in tretje v karieri.

Najboljša Slovenka v skupnem seštevku Klinec je v drugo skočila 89 m in zadržala peto mesto. Tekmice so bile tokrat v boju za stopničke premočne.

Še štiri Slovenke so prejele točke za svetovni pokal. Mladinska svetovna podprvakinja Nika Prevc (204,4) je v drugi seriji nekoliko pokvarila uvrstitev. S sedmega mesta je padla na končno 13.

Tretja najboljša Slovenka je bila danes Maja Vtič (199,2), ki je s 15. mestom prišla do druge najboljše uvrstitve v sezoni. V Hinzenbachu je na drugi tekmi zasedla 13. mesto. V drugi seriji je precej mest izgubila tudi Katra Komar (194,6). Po prvem skoku je bila deseta, v drugo pa je po 79 m dolgem skoku zasedla končno 18. mesto. Drugič je točke v karieri osvojila tudi 15-letna Ajda Košnjek (174,7). Zasedla je 28. mesto. V Hinzenbachu je bila minuli konec tedna na drugi posamični tekmi 27.

V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pinkelnig s 1402 točkama. Druga je Althaus s 1193. Tretje mesto si po današnjem razpletu delita Klinec in Norvežanka Anna Odine Stroem z 930 točkami.