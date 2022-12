Ronchi – Kontovel 48:65 (18:21, 29:35, 42:48)

Kontovel: A. Daneu 20 (2:4, 9:13, 0:1), N. Daneu 3 (-, 0:2, 1:1), Cicogna 11 (2:4, 3:5, 1:3), Raseni 2 (-, 1:1, -), Mattiassich 10 (1:1, 3:10, 1:2), S. Regent 4 (-, 2:6, 0:2), Doljak 0 (-, -, 0:2), Starc 8 (1:2, 2:4, 1:2), G. Regent 4 (-, 2:5, -), Scocchi 3 (-, 0:2, 1:5). Trener: Peric.

V vnaprej odigrani tekmi 11. kroga D-lige je Kontovel v gosteh s 65:48 premagal Ronchi in dosegel že osmo letošnjo zmago, po kateri se je tudi začasno povzpel na prvo mesto vzhodne skupine. Gostje so dvoboj v telovadnici v Romjanu odločno začeli in takoj prevzeli pobudo. Domačini pa se nikakor niso predali. V drugi četrtini so držali stik s Kontovelom in na glavni odmor odšli le s 6 točkami zaostanka. Povsem izenačena je bila tudi tretja četrtina. V zadnji četrtini pa so varovanci trenerja Perica učinkovito prebijali nasprotnikovo consko obrambo in močno strnili obrambne vrste. Nasprotnikom so dopustili vsega le 6 točk ter prišli do zaslužene zmage. Ob odsotnosti Škerla je bil tokrat glavni Kontovelov adut v napadu Aleksander Daneu, ki je dosegel 20 točk, ob tem pa ujel še 10 odbitih žog.