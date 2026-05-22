Rok Božič ni več trener Krasa

Nogometaše repenskega Krasa, ki bodo tudi v prihodnji sezoni igrali v najvišji deželni elitni ligi, na klopi ne bo več vodil trener Rok Božič. »Roku Božiču se srčno zahvaljujemo in mu želimo uspešno trenersko pot. Prišlo je do skupne odločitve, tako da smo se razšli zelo prijateljsko,« je dejal predsednik Krasa Goran Kocman, ki je napovedal, da naj bi novega trenerja uradno imenovali že danes. V nogometnih krogih kroži novica, da naj bi Božičevo mesto prevzel Luigino Sandrin, ki je letos vodil do Pro Gorizio. Goriška ekipa je ujela obstanek v elitni ligi po play-outu.