Ferruccio Tassin s knjigo o šoli rasizma v Gorici s črno srajco prejel prestižno nagrado

Ferruccio Tassin je prejel mednarodno nagrado »Città e Cultura« v Castrovillariju pri Cosenzi za esejistiko s knjigo Eno šolsko leto – V šoli rasizma v Gorici s črno srajco (Un anno di scuola - a scuola di razzismo nella Gorizia in camicia nera), ki sta jo izdala Fundacija Dorče Sardoč in Center Gasparini iz Gradišča.

Dvojezična knjiga (v italijanščini in slovenščini), ki jo je v slovenščino prevedel Aldo Rupel, obravnava rasistično vzgojo v času fašizma na podlagi šolskega dnevnika goriške deklice.

Ferruccio Tassin, rojen leta 1944 v Viscu, je zgodovinar, publicist in nekdanji profesor književnosti. Bil je direktor Inštituta za srednjeevropska kulturna srečanja v Gorici ter član deželne komisije za kulturo FJK. Objavil je številne knjige in razprave s področja socialne in verske zgodovine.