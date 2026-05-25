Nemško državljanstvo lani pridobilo rekordno število ljudi

Nemško državljanstvo je lani pridobilo več kot 309.000 ljudi, kar presega rekord iz leta 2024, ko je državljanstvo pridobilo skoraj 292.000 oseb, poročanje nemškega časnika Welt am Sonntag povzema nemška tiskovna agencije dpa. Država je sicer leta 2024 spremenila zakon o državljanstvu, s čimer je postopek naturalizacije poenostavila.

Po podatkih, ki jih je zbral nemški časnik Welt am Sontag, je nemško državljanstvo lani pridobilo več kot 309.000 ljudi, kar je za okoli šest odstotkov več kot leta 2024, ko je državljanstvo pridobilo skoraj 292.000 oseb.

Leta 2024 so v Nemčiji sicer zabeležili največje število pridobljenih državljanstev od leta 2000, v primerjavi z letom 2023 pa se je število naturalizacij povečalo za 46 odstotkov. Približno 28 odstotkov novih nemških državljanov v letu 2024 je prišlo iz Sirije, sledili so jim priseljenci iz Turčije.

Kot še dodaja, oblasti sicer pričakujejo, da bo s prihodnjim letom za nemško državljanstvo zaprosilo več Ukrajincev, ki so se v državo priselili ob začetku ruske invazije leta 2022, saj bodo do takrat izpolnili pogoj petletnega bivanja v Nemčiji.

Nemčija je leta 2024 spremenila zakon o državljanstvu, s čimer se je minimalna zahteva glede trajanja prebivanja za pridobitev državljanstva skrajšala z osmih na pet let.