125. rojstni dan nabrežinskih godbenikov

Godbeno društvo Nabrežina je pretekli konec tedna upihnilo 125 svečk. Jubilej so godbeniki v petek proslavili s slavnostnim koncertom na nabrežinski K’ržadi. Pihalni orkester je vodil Sergio Gratton. Kljub temu, da jim jo je nekoliko zagodlo vreme, je dogodek uspel: »Gostili smo kitarista Aljošo Saksido in basista Borisa Radoviča. Z nami je zapela tudi pevka Mojca Milone,« je dejal predsednik godbe Robert Briščak, ki je iz rok predsednice Zveze slovenskih kulturnih društev Živke Persi prejel spominsko plaketo.

Nabrežinske godbenike so obdarile tudi ostale slovenske godbe v Italiji, novoizvoljeni župan Igor Gabrovec pa je v svojem prvem javnem govoru z župansko lento godbenikom čestital za visok jubilej in jim izročil priznanje. Dogodek je povezovala Tjaša Ruzzier.Slavje se je z mimohodom in koncertom vsem slovenskih godb v Italiji nadaljevalo še v soboto. Pihalni orkester Breg iz Doline, Pihalni orkester Ricmanje, Godbeno društvo Viktor Parma iz Trebč, Godbeno društvo Prosek in Pihalni orkester Kras iz Doberdoba, vsak je publiki predstavil krajši program. Nazadnje so glasbila v roke vzeli še domačini, vse zamejske godbe so skupaj ubrano zaigrale koračnice Slovenci, Dolenjska in Korenjaki. V pravem godbeniškem duhu pa so povsem spontano vžgali še s polko Čas počitnic.

K vrhunskemu vzdušju je pripomogla gostoljubnost domače godbe. Po besedah predsednika gre za brezhibno organizacijo dogodka pohvala predvsem mlajšim članom med 16. in 20. letom starosti, ki so se v sklopu pihalnega orkestra povezali v marljivo in požrtvovalno skupino. S svojim delom so dokazali, da bo Godbeno društvo Nabrežina še dolgo zabavalo domačo in tujo publiko.