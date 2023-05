Ali koalicija še zaupa Dipiazzi?

Tržaški župan Roberto Dipiazza je vedno bolj osamljen in ravnodušen do tega, kako se razvijajo dogodki v mestu. Večina obljubljenih projektov še ni dokončana, nekateri od njih so šele v povojih. Tudi taki, ki se sicer ne morejo meriti z odmevnostjo Starega pristanišča, so pa za razvoj mesta enako ali celo bolj pomembni.

Mesto tako ostaja brez tramvaja, predora pri Bombelju, zdraviliškega bazena, pravega preboja ni bilo niti pri prenovi dveh dotrajanih mostov pri glavnem kanalu. Še vedno nerešen je tudi problem pomanjkanja parkirišč v mestu, še posebej ob dnevih, ko so v mestu ladje za križarjenje. Ob vseh teh težavah je župan ravnodušen tudi do primarnega zdravstva, ki se bo s poslovnim aktom zdravstvenega podjetja Asugi bistveno spremenilo.

Ta dolg seznam kritik na račun delovanja Dipiazzove mestne vlade so včeraj razgrnili Luca Salvati, Giovanni Barbo in Francesco Russo, mestni svetniki Demokratske stranke, ki so prepričani, da niti desnosredinska koalicija nima več zaupanja v svojega vodjo.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.