Ameriški guverner Bowman je verjel v STO

Ameriški polkovnik Alfred Connor Bowman je bil v letih 1945-1947 na Tržaškem civilni guverner Zavezniške vojaške uprave. Leta 1980 je v angleščini objavil spomine na tedanji nemirni povojni čas. O zanimivi knjigi »Zones of strain« (Cone napetosti) je prejšnji teden tekla beseda v Novinarskem krožku. Delo, ki so ga izdali v sklopu dejavnosti univerze Stanford, ni še prevedeno v druge jezike. S predstavitvijo knjige, ki jo je vodil predsednik krožka Luciano Santin, se je zaključil dve leti trajajoči projekt, ki je bil posvečen preučevanju obmejnih problematik.

Bowman je bil odvetnik, ki je bil v vojsko vpoklican po japonskem napadu na Pearl Harbor. V Italijo je prišel z zavezniškimi silami, ki so osvobajale državo. V knjigi, ki je izšla na 260 straneh in jo bogatijo mnoge fotografije, avtor pripoveduje o času osvoboditve Bologne. V Trstu, v katerem se je ob koncu svetovne pričenjala hladna vojna, ga je prevzela lepota mesta.

Ob spoznavanju kompleksnosti tržaške družbe Bowman odkriva preteklost in priznava hrabrost, organiziranost in učinkovitost slovenskega partizanskega gibanja. Kot guverner je skrbel za javni red v času, ko so v mestu potekale mnoge demonstracije. Nanj so se redno obračali svojci tistih, ki so v 40 dneh, ko so v mestu vladali partizani, bili deportirani oziroma so izginili. Zavezniki so beležili pritožbe in proteste svojcev ter jih posredovali nadrejenim. Sestavili so tudi seznam okrog 3000 izginulih, od katerih so se pozneje mnogi vrnili domov. Bowman v knjigi meni, da so se fašisti posluževali fojb proti Hrvatom in Slovencem »vsaj v enaki meri« kot pozneje jugoslovanske oblasti. Zaradi tovrstnih stališč, ga italijanski nacionalisti niso marali.

V zaključnem poglavju knjige govori tudi o Osimskem sporazumu. Zanj je ta predstavljal razočaranje, saj je upal v osnovanje mednarodne državice STO, ki bi po njegovem lahko predstavljala zgled za upravljanje Cipra, Zahodnega brega in drugih nemirnih območij v svetu.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.