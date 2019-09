Arhitekti o barkovljanski rivieri

Bodo Barkovlje postale neke vrste dnevna soba Trsta? Tako kot je koprska obalna cesta pred leti postala dnevna soba Kopra in Izole? Zdi se, da bo tako, saj stanovska organizacija tržaških hotelirjev Federalberghi skupaj z Občino Trst namerava nameniti okrog 38 tisoč evrov od turističnih taks pripravi vsebinskih rešitev za ureditev Miramarskega drevoreda med starim pristaniščem in Miramarom.

To je včeraj na sestanku občinske komisije za javna dela mimogrede omenil občinski odbornik za turizem Giorgio Rossi, ki je nato za Primorski dnevnik potrdil, da nameravajo to vsoto nameniti pripravi idejnega koncepta za ureditev barkovljanske riviere in izvršnega načrta za terasasto ureditev kopališča pred Miramarskim gradom (Bivio).

Bolj zgovoren glede načrtovane ureditve barkovljanskega obalnega pasu s kopališči in hoteli je bil predsednik tržaških hotelirjev Guerrino Lanci, ki je po telefonu potrdil, da nameravajo del denarja od turistične takse nameniti pripravi idejnega koncepta. Več o tem, komu bodo poverili pripravo koncepta, bodo vedeli v ponedeljek, ko se bodo hotelirji in predstavniki občinske uprave srečali na sestanku.